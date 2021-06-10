طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بتتبيلة لذيذة وشهية بالخطوات

يعد الدجاج من الأطباق الرئيسة التي يعشقها الكبار والصغار في مختلف أرجاء العالم، سواء كان ذلك الدجاج مشويًا أو مقليًا أو مسلوقًا، وتتعدد وصفات الدجاج فمنها دجاج مشوي ودجاج بالبطاطس ودجاج كنتاكي ودجاج كرسبي وغيرها، واليوم سوف نقدم لكم في مقالنا هذا وصفات الدجاج بالبصل والدجاج بالبصل والخضار فتابعونا. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل المكونات دجاجة متوسطة الحجم.

3 حبات متوسطة من البصل.

5 فصوص ثوم.

2 حبة طماطم متوسطة الحجم.

3 حبات بطاطس كبيرة الحجم.

3 حبات متوسطة الحجم من الجزر.

3 حبات كوسه متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

6 ملاعق كبيرة من الزيت.

طاجن بيركس أو فخار كبير الحجم. طريقة الإعداد أولًا بواسطة سكين حاد، قومي بتقطيع الدجاجة إلى8 قطع أو حسب رغبتك.

بعدها اغسلي الدجاجة جيدًا للتخلص من أي روائح كريهة.

وفي وعاء عميق قومي بتقشير البصل والجزر والبطاطس والكوسه، وبعدها اغسليهم جيدًا بالماء

وبعد ذلك قومي بتقطيع كلًا من البصل والجزر والبطاطس والطماطم والكوسه إلى شرائح متوسطة السُمك.

ثم في وعاء على النار قومي بتشويح الدجاج في الزيت لمدة 10 دقائق فقط أولاً ثم شوحي الخصار وضعي عليه التوابل.

بعدها ضعي الخضار في طاجن الفخار ورصيه جيدًا.

ثم ضعي قطع الدجاج فوقها، وقومي بتغطيتها باستخدام ورق الألومنيوم.

في فرن مسبق التسخين ادخلي الطاجن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.

بعد تمام النضج، اخرجي طاجن الدجاج من الفرن ودعيه يبرد تمامًا.

في طبق مسطح كبير قومي بغرف الدجاج وزينيه باستخدام البصل الأخضر والليمون والبقدونس، وقدميه مع أرز الريزو أو الأرز الأبيض وبالهنا والشفا. الوسوم

يعد الدجاج من الأطباق الرئيسة التي يعشقها الكبار والصغار في مختلف أرجاء العالم، سواء كان ذلك الدجاج مشويًا أو مقليًا أو مسلوقًا، وتتعدد وصفات الدجاج فمنها دجاج مشوي ودجاج بالبطاطس ودجاج كنتاكي ودجاج كرسبي وغيرها، واليوم سوف نقدم لكم في مقالنا هذا وصفات الدجاج بالبصل والدجاج بالبصل والخضار فتابعونا. طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل المكونات دجاجة متوسطة الحجم.

3 حبات متوسطة من البصل.

5 فصوص ثوم.

2 حبة طماطم متوسطة الحجم.

3 حبات بطاطس كبيرة الحجم.

3 حبات متوسطة الحجم من الجزر.

3 حبات كوسه متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

6 ملاعق كبيرة من الزيت.

طاجن بيركس أو فخار كبير الحجم. طريقة الإعداد أولًا بواسطة سكين حاد، قومي بتقطيع الدجاجة إلى8 قطع أو حسب رغبتك.

بعدها اغسلي الدجاجة جيدًا للتخلص من أي روائح كريهة.

وفي وعاء عميق قومي بتقشير البصل والجزر والبطاطس والكوسه، وبعدها اغسليهم جيدًا بالماء

وبعد ذلك قومي بتقطيع كلًا من البصل والجزر والبطاطس والطماطم والكوسه إلى شرائح متوسطة السُمك.

ثم في وعاء على النار قومي بتشويح الدجاج في الزيت لمدة 10 دقائق فقط أولاً ثم شوحي الخصار وضعي عليه التوابل.

بعدها ضعي الخضار في طاجن الفخار ورصيه جيدًا.

ثم ضعي قطع الدجاج فوقها، وقومي بتغطيتها باستخدام ورق الألومنيوم.

في فرن مسبق التسخين ادخلي الطاجن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.

بعد تمام النضج، اخرجي طاجن الدجاج من الفرن ودعيه يبرد تمامًا.

في طبق مسطح كبير قومي بغرف الدجاج وزينيه باستخدام البصل الأخضر والليمون والبقدونس، وقدميه مع أرز الريزو أو الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.

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