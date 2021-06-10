لو عندك فازلين لن تصدقي مفعوله لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك بسرعة الصاروخ

الفازلين لتطويل الشعر، يصنف الفازلين من منتجات الشعر الأساسية وليس لترطيب الجلد فقط، فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون مفيدة جداً تعطي الشعر اللمعان والنضارة الفائقة، كما يعالج الفازلين تساقط الشعر ويعمل على نمو الشعر بطريقة سريعة، بالإضافة لأهميته في تحسين بصيلات الشعر وفك تشابك الشعر.

الفازلين وبيكربونات الصوديوم لتطويل الشعر

يعد الفازلين من أهم الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وترطيبه، ويمكن تطبيق على الشعر من خلال الآتي:

المكونات

القليل من الفازلين.

القليل من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التطبيق

تطبيق الفازلين على الشعر كامل من الجذور حتى الأطراف قبل النوم، والتأكد من تغلغل الفازلين لفروة الرأس ، وتركه لليوم التالي ثم قومي بإضافة بيكربونات الصوديوم إلى الشامبو قبل غسيل الشعر به.

الفازلين وزيت الخروع لتطويل الشعر

الفازلين مع زيت الخروع من افضل الوصفات التي تساعد في تطويل الشعر وتنعيمه وهي كلأتي:

المكونات

٣ ملاعق من زيت الخروع

القليل من الفازلين بشكل يتناسب مع كمية الزيت

طريقة التطبيق

اخلطي زيت الخروع والفازلين جيداً، ثم قومي بتدليك فروة الرأس به قبل النوم حتى يصل الخليط لفروة الرأس بشكل جيد، ثم قومي بإرتداء قباعة بلاستيكية حتى صباح اليوم التالي، ثم يغسل الشعر بالشامبو ويكرر الخليط مرتين أسبوعياً.

الفازلين والثوم لتطويل الشعر

يساعد الفازلين في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وإطالة خصل الشعر، وايضًا الثوم له العديد من الفوائد للشعر.

المكونات

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

ملعقتين من الفازلين

طريقة التطبيق

خلط الثوم المهروس بالفازلين جيداً ووضع الوصفة على الشعر، ثم تغطية الشعر بطريقة محكمة وتركه لمدة ساعة، ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم الخاص، وللحصول على أفضل النتائج يكرر الخليط مرتين أسبوعياً.

خلطة الفازلين وجل الصبار لتطويل الشعر

المكونات

ستة ملاعق من الفازلين

ثلاث ملاعق من جل الصبار

طريقة التطبيق

مزج الفازلين بجل الصبار جيداً في وعاء صغير حتى يسهل فرده على الشعر، ثم يوضع الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتغطية الشعر بغطاء الرأس لمدة ست ساعات ثم يغسل بالشامبو.