ألذ طريقة لعمل الطرشى البلدى المشطشط أحلى من الجاهز وطريقة حفظ المخلل الصحيحة

الطرشى البلدى هو ملك الاطباق على السفرة المصرية، المصريون يعشقون الطرشي وجميع انواع المخللات عشق خاص، وهناك عده طرق لعمل الطرشي، سنعرض لكم اليوم طريقه عمل الطرشي الأصلية مثل المحلات بالضبط، ولكن مع فارق جوهري وهو نظافة المخلل وجودته، ولاسيما جودة المواد المستخدمة فيه، مع ضمانك لنوعيه الملح المستخدم أن يكون نوع جيد، حاذرى لان بعض المحلات تستخدم أنواع ملح رديئة مضرة بالصحة، كما انكِ ستضمنين أن كل شيء مستخدم في المخلل مغسول جيدا ونظيف تماماً. الطرشى البلدى الطرشى البلدى قرنبيطه وزنها حوالي كيلو.

نصف كيلو فلفل شطه بلدي حامي.

كيلو لفت متوسط الحجم.

مقدار كيلو خيار متوسط الحجم.

كيلو بصل صغير الحجم بحجم حبة اليمون.

نصف زجاجه خل.

عدد اثنين كيس ملح خشن الكيس ربع كيلو.

شطه حمراء بودرة حسب الرغبة. طريقه إعداد المخلل قومي بغسل الجزر باستخدام سفنجه أو ليفه جيدا وتخلصي من كل الطين الموجود في ثنايته، وقومي بتقطيعه أصابع أو دوائر حسب رغبتك.

اللفت يتم غسلة جيدا بإسفنجة وليفة نظيفة لإخراج اي بقايا الطين الموجودة به، ثم يتم تقطيعه الى شرائح طويله ثم أصابع.

قطعي القرنبيط لزهرات صغيره في حجم عقلتين إصبع تقريبا.

اما الفلفل الشطة أغسليه فقط ولا تحاولي أن تفتحيه.

البصل يزال عنق البصل والقاعدة التي بها الجذور ثم يقشر.

نضع كل المكونات السابقة في اناء كبير، ونضيف إليهم نصف زجاجه الخل وكيسين الملح والشطة، ونقلبهم جيداً ثم نتركهم ليوم كامل لمده 24 ساعة، ومن حين لأخر قومي بتقليب الخليط جيداً جداً.

بعد ذلك قطعي الخيار قطع كبيره اي ان تكون الخيارة على قطعتين أو قطع لا أكثر ثم نضع الخيار على الخليط السابق ونقلبه فيه.

ثم نحضر برطمانا زجاجي أو بلاستيك ولكن يكون محكم الغلق، ونضع فيه الخليط بالكامل ثم نضيف اليه الماء المنقوع فيه.

بعد ملء الماء الى نهاية البرطامان، نضع قليل من الزيت على وجه البرطامان حتى لا يحدث ريم، ثم نغلق

البرطمان جيدا جداً، ثم ضعي البرطامان في مكان مظلم يفضل في درج المطبخ.

اتركي البرطمان لمده أسبوع كامل. طريقه حفظ الطرشي البلدي بعد التخليل طريقه إعداد المخللطريقه حفظ الطرشي البلدي بعد التخليل افرغي محتويات البرطمان في علب صغيره مغلقه أو في برطمانات صغيره أو في أكياس ثلاجة، ثم ضعي المخلل داخل الثلاجة وقومي بفتح العلب واحده تلو الأخرى، يجب حفظ الطرشى في الثلاجة حتى لا يريم أو يتغير، قبل افراغ البرطامان وتعبئته في عبوات قومي بغسل يديك جيدا وارتدى قفاز بلاستك. الوسوم

الطرشى البلدى هو ملك الاطباق على السفرة المصرية، المصريون يعشقون الطرشي وجميع انواع المخللات عشق خاص، وهناك عده طرق لعمل الطرشي، سنعرض لكم اليوم طريقه عمل الطرشي الأصلية مثل المحلات بالضبط، ولكن مع فارق جوهري وهو نظافة المخلل وجودته، ولاسيما جودة المواد المستخدمة فيه، مع ضمانك لنوعيه الملح المستخدم أن يكون نوع جيد، حاذرى لان بعض المحلات تستخدم أنواع ملح رديئة مضرة بالصحة، كما انكِ ستضمنين أن كل شيء مستخدم في المخلل مغسول جيدا ونظيف تماماً. الطرشى البلدى الطرشى البلدى قرنبيطه وزنها حوالي كيلو.

نصف كيلو فلفل شطه بلدي حامي.

كيلو لفت متوسط الحجم.

مقدار كيلو خيار متوسط الحجم.

كيلو بصل صغير الحجم بحجم حبة اليمون.

نصف زجاجه خل.

عدد اثنين كيس ملح خشن الكيس ربع كيلو.

شطه حمراء بودرة حسب الرغبة. طريقه إعداد المخلل قومي بغسل الجزر باستخدام سفنجه أو ليفه جيدا وتخلصي من كل الطين الموجود في ثنايته، وقومي بتقطيعه أصابع أو دوائر حسب رغبتك.

اللفت يتم غسلة جيدا بإسفنجة وليفة نظيفة لإخراج اي بقايا الطين الموجودة به، ثم يتم تقطيعه الى شرائح طويله ثم أصابع.

قطعي القرنبيط لزهرات صغيره في حجم عقلتين إصبع تقريبا.

اما الفلفل الشطة أغسليه فقط ولا تحاولي أن تفتحيه.

البصل يزال عنق البصل والقاعدة التي بها الجذور ثم يقشر.

نضع كل المكونات السابقة في اناء كبير، ونضيف إليهم نصف زجاجه الخل وكيسين الملح والشطة، ونقلبهم جيداً ثم نتركهم ليوم كامل لمده 24 ساعة، ومن حين لأخر قومي بتقليب الخليط جيداً جداً.

بعد ذلك قطعي الخيار قطع كبيره اي ان تكون الخيارة على قطعتين أو قطع لا أكثر ثم نضع الخيار على الخليط السابق ونقلبه فيه.

ثم نحضر برطمانا زجاجي أو بلاستيك ولكن يكون محكم الغلق، ونضع فيه الخليط بالكامل ثم نضيف اليه الماء المنقوع فيه.

بعد ملء الماء الى نهاية البرطامان، نضع قليل من الزيت على وجه البرطامان حتى لا يحدث ريم، ثم نغلق

البرطمان جيدا جداً، ثم ضعي البرطامان في مكان مظلم يفضل في درج المطبخ.

اتركي البرطمان لمده أسبوع كامل. طريقه حفظ الطرشي البلدي بعد التخليل طريقه إعداد المخللطريقه حفظ الطرشي البلدي بعد التخليل افرغي محتويات البرطمان في علب صغيره مغلقه أو في برطمانات صغيره أو في أكياس ثلاجة، ثم ضعي المخلل داخل الثلاجة وقومي بفتح العلب واحده تلو الأخرى، يجب حفظ الطرشى في الثلاجة حتى لا يريم أو يتغير، قبل افراغ البرطامان وتعبئته في عبوات قومي بغسل يديك جيدا وارتدى قفاز بلاستك.

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