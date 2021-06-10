ضعي كريم بانثينول لشعرك أقوي كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف زي الحرير

كريم بانثينول هو أحد منتجات العناية بالبشرة، حيث يعمل على ترطيب اليدين والقدمين ويقوم بتفتيح المناطق الداكنة في البشرة، وله دور فعال في التقليل من تجاعيد الوجه والخطوط البيضاء، ويستخدم كريم بانثينول كمهدأ للبشرة بعد عملية إزالة الشعر، واليوم سوف نقدم لكك وصفية سحرية عجيبة بمبلغ قليل جدًا للحصول علي شعر مفرود، وهذا المكون هو كريم بانثينول.

وصفة كريم البانثينول زيت الزيتون لفرد الشعر

يعد كريم بانثينول المرطب من أفضل المنتجات لفرد الشعر، واليكم كيفية استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر توجد طرق متعددة لاستخدام كريم بانثينول لفرد الشعر ومنها ما يلي:

مكونات الوصفة

عبوة من كريم البانثينول.

نصف زجاجة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

في وعاء محكم الغلق يتم إضافة زيت الزيتون وكريم البانثينول ومزجهم جيدًا حتى يتجانسوا معًا.

يوضع الخليط على الشعر ويدلك جيدًا.

بعدها يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك، أو بونيه شعر.

بعد مرور ساعة يتم إزالة بونيه الشعر، وغسل الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر.

تستخدم هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا لمدة شهر.

للحصول على أفضل النتائج الممتعة، يتم استخدام هذه الوصفة جيدًا بالمقادير المضبوطة وبانتظام وللمدة المحددة.

يمكن استخدام الوصفة السابقة مع أي نوع زيت طبيعي مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

يمكن استخدام كريم بانثينول من خلال وضعه علي بلسم الشعر أو الشامبو المناسب لشعرك.

يمكن إضافة كريم البانثينول إلى زيت الشعر أيضًا.

سيروم بانثينول للشعر

يدخل البانثينول في صناعة العديد من منتجات الشعر مثل الشامبو والسيروم.