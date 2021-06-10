بدون ماكينة وفي خمس دقايق فقط.. طريقة عمل الايس كريم في المنزل لطعم أحلى من الجاهز

طريقة عمل الايس كريم من الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، حيث أن الايس كريم من الحلوى المحببة لدى كل الأطفال والكبار معاً، فنحن نعرفه من طفولتنا فكان يطلق علية جيلاتي وفي بلاد الشام يطلق علية بوظة وهناك من يسمونه الحلوى المثلجة، مع اختلاف الأسماء فهي لذيذة ويحبها الصغار والكبار، وخاصاً في فصل الصيف وع ارتفاع درجات الحرارة فتحتاج لحلوى مثلجة تشعرنا بالانتعاش وتخفف علينا حرارة الجو، اسعدي اطفالك بالآيس كريم اللذيذ والمنعش.

طريقة عمل الايس كريم

نقدم لكم طرق عمل الجيلاتي في المنزل بكل سهولة ودون مكسبات لون ورائحة أو مواد صناعية، قومي بعمل مثلجات طبيعية مائة بالمائة في المنزل بأعلى جودة واقل تكلفة وادخلي البهجة والسرور على اطفالك، سنقدم لكم أكثر من طريقة لعمل البوظة في المنزل.

المقادير

160 مل من الحليب.

3 صفار بيض.

150 غرام سكر.

500 غرام كريمة خفق.

معلقة فانليا سائلة.

طريقة التحضير

سخني الحليب على نار متوسطة لكن لا تغلي الحليب، اخفقي الصفار والسكر بشكل منفصل، أثناء الخفق صبي الحليب الساخن في بكميات قليلة، يجب الخفق جيدا وإذابة السكر تمامًا.

يُسكب المزيج في قدر ويُحرّك باستمرار باستخدام ملعقة، ويُترك المزيج حتى يتماسك قليلاً على نار متوسطة، لا تغلي الخليط أو تسخنيه أكثر من اللازم.

ضعي القدر في وعاء به ماء مثلج مع التحريك المستمر حتى يبرد إلى درجة حرارة الغرفة، تُخفق الكريمة الباردة بالخلاط حتى تصبح كريمة.

يضاف الفانيليا السائلة ويقلب حتى يصبح ناعمًا. ضعي الكتلة في طبق عريض، غيطها بغطاء أو غلاف بلاستيكي وضعيها في الفريزر، لمدة 3-4 ساعات قلبي الخليط كل ساعة تقريبًا حتى يصبح ناعمًا.

المقادير

200 غرام كريمة خفق

100 غرام حليب مكثف.

طريقة عمل الايس كريم بالحليب

اخفقي الكريمة الباردة بالخلاط حتى تصبح كريمية. ثم امزجها مع الحليب المكثف.

ضعي الكتلة في طبق عريض، غيطها بورق أو غطاء وضعيها في الفريزر لمدة 3-5 ساعات.

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