طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

طريقة عمل السمبوسة، هي من المقبلات التي لا غنى عنها في الدول العربية نظرا لطعمها الشهي اللذيذ وهي عبارة عن عجينة تشبه عجينة الجلاش ويتم حشوها بحشوات مختلفة سواء باللحمة المفرومة أو بالجبنة أو الفراخ .. ألخ من الحشوات، ويمكن تناولها كطبق رئيسي أو كنوع من المقبلات وتعتبر المملكة العربية السعودية هي أكثر من أشتهر بها خاصة في سهر رمضان الكريم وسوف نتعرف اليوم على طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل: طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل: 2 كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من الزيت

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء الدافئ طريقة التحضير: نقوم بأحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والفلفل والزيت ونقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بأضافة الماء تدريجيا مع العجن المستمر لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بتغطية الوعاء ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نتركها ترتاح.

ونقوم بتقسيم العجينة الى اكثر من قسم ثم نقوم بتغطيتها مرة أخرى ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.

وعلى سطح مستوي نقوم بوضع زيت الزيتون ثم نقوم بفرد العجينة ونقوم بفردها باستخدام النشابة ونظل نفرد في العجينة حتى نحصل على عجينة رقيقة للغاية.

ثم نقوم بتقطيع العجينة بالطول باستخدام السكينة ثم نقوم بحشو العجينة بالحشوة الموجودة لديكي سواء كانت مشكل جبن أو لحمة مفرومة أو دجاج.

ونقوم بأغلاق العجينة جيدا حتى لا تفك في الزيت وهكذا نقوم بتكرار الخطوات السابقة حتى ننتهي من جميع العجينة الموجودة لديكي.

ثم نقوم بتسخين الزيت جيدا ويكون زيت غزير ثم نقوم بقلي السمبوسة الموجودة لديكي ونقوم بتقليبها على الجانبين وعندما يتحول لونها للون الذهبي نقوم بأخراجها من الزيت على مناديل المطبخ حتى يمتص الزيت منها. الوسوم

طريقة عمل السمبوسة، هي من المقبلات التي لا غنى عنها في الدول العربية نظرا لطعمها الشهي اللذيذ وهي عبارة عن عجينة تشبه عجينة الجلاش ويتم حشوها بحشوات مختلفة سواء باللحمة المفرومة أو بالجبنة أو الفراخ .. ألخ من الحشوات، ويمكن تناولها كطبق رئيسي أو كنوع من المقبلات وتعتبر المملكة العربية السعودية هي أكثر من أشتهر بها خاصة في سهر رمضان الكريم وسوف نتعرف اليوم على طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل: طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل: 2 كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من الزيت

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء الدافئ طريقة التحضير: نقوم بأحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والفلفل والزيت ونقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بأضافة الماء تدريجيا مع العجن المستمر لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بتغطية الوعاء ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نتركها ترتاح.

ونقوم بتقسيم العجينة الى اكثر من قسم ثم نقوم بتغطيتها مرة أخرى ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.

وعلى سطح مستوي نقوم بوضع زيت الزيتون ثم نقوم بفرد العجينة ونقوم بفردها باستخدام النشابة ونظل نفرد في العجينة حتى نحصل على عجينة رقيقة للغاية.

ثم نقوم بتقطيع العجينة بالطول باستخدام السكينة ثم نقوم بحشو العجينة بالحشوة الموجودة لديكي سواء كانت مشكل جبن أو لحمة مفرومة أو دجاج.

ونقوم بأغلاق العجينة جيدا حتى لا تفك في الزيت وهكذا نقوم بتكرار الخطوات السابقة حتى ننتهي من جميع العجينة الموجودة لديكي.

ثم نقوم بتسخين الزيت جيدا ويكون زيت غزير ثم نقوم بقلي السمبوسة الموجودة لديكي ونقوم بتقليبها على الجانبين وعندما يتحول لونها للون الذهبي نقوم بأخراجها من الزيت على مناديل المطبخ حتى يمتص الزيت منها.

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