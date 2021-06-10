بدون بيض وبدون ماكينة.. طريقة عمل الايس كريم بنكهات مختلفة وفاكهة طبيعية في المنزل

طريقة عمل الايس كريم بسهولة في المنزل لكِ عبر موقعنا، فهو معشوق كل أفراد الاسرة يطلق علية جيلاتي أو جيلاتو ويسمونه البوظة والحلوى المثلجة، مهما كان الاسم فهي الحلوى المنعشة في قيظ الصيف والممتعة، تقلل درجة حرارة جسمك وتشعرك بالانتعاش، لذا إليكِ طريقة عمله طبيعياً بلا مكسبات لون أو رائحة. طريقة عمل الايس كريم الموز المقادير عدد 3 ثمرة موز

60 مل من الحليب.

قليل من الفانيلين. طريقة التحضير نقطع الموز إلى شرائح ويوضع في الفريزر لبضع ساعات، اخفقي الموز المجمد والحليب والفانيلين بالخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي الخليط في علبة. قومى بتغطة العلبة بورق أو غطاء وو بعد ذلك ضعيه في الفريزر خلال مدة 1-2 ساعة. ايس كريم شوكولاتة المكونات 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة.

300 مل من الحليب.

100 غرام سكر.

3 صفار بيض.

300 جرام كريمة خفق. طريقة التحضير قطعي الشوكولاتة إلى قطع، وضعيها في قدر وأغطيها بالحليب. يوضع على نار متوسطة ويقلب حتى تذوب الشكولاتة. ثم يترك الحليب والشكولاتة ليبرد.

اخفقي السكر والصفار معًا. أثناء التحريك يُسكب الحليب ويُوضع على نار خفيفة. حتى تحصلي على سماكة خفيفة مع التحريك باستمرار ولاكن لاتغلي الخليط.

ضع القدر في وعاء به ماء مثلج واتركه ليبرد مع التحريك. تُخفق الكريما الباردة بالخلاط حتى تصبح كريمة وتخلط مع خليط الحليب.

ضعي المزيج فى علبة. و قومى بتغطية العلبة بغطاء أو غلاف بلاستيك و بعد ذلك ضعيه في الفريزرخلال مدة 3-4 ساعات. آيس كريم الحليب المكونات 400 غرام من الحليب المكثف.

350 ملى من الحليب عادى.

200 غرام كريمة خفق. طريقة عمل الايس كريم بالحليب يُمزج الحليب المكثف والحليب العادي في قدر، ضعيها على نار متوسطة وقلبي حتى يذوب الحليب المكثف تمامًا. برد الخليط تمامًا.

تُخفق كريمة الخفق بالخلاط حتى تصبح كريمة ثقيلة. ثم اخلطيهم في خليط الحليب.

ثم ضعي المكون في علبة وغيطها بغطاء أو غلاف بلاستيكي.

وبعد ذلك ضعيها في الفريزر لمدة 4-5 ساعات طريقة عمل الايس كريم الموز المقاديرطريقة التحضيرايس كريم شوكولاتةآيس كريم الحليب الوسوم

طريقة عمل الايس كريم بسهولة في المنزل لكِ عبر موقعنا، فهو معشوق كل أفراد الاسرة يطلق علية جيلاتي أو جيلاتو ويسمونه البوظة والحلوى المثلجة، مهما كان الاسم فهي الحلوى المنعشة في قيظ الصيف والممتعة، تقلل درجة حرارة جسمك وتشعرك بالانتعاش، لذا إليكِ طريقة عمله طبيعياً بلا مكسبات لون أو رائحة. طريقة عمل الايس كريم الموز المقادير عدد 3 ثمرة موز

60 مل من الحليب.

قليل من الفانيلين. طريقة التحضير نقطع الموز إلى شرائح ويوضع في الفريزر لبضع ساعات، اخفقي الموز المجمد والحليب والفانيلين بالخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي الخليط في علبة. قومى بتغطة العلبة بورق أو غطاء وو بعد ذلك ضعيه في الفريزر خلال مدة 1-2 ساعة. ايس كريم شوكولاتة المكونات 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة.

300 مل من الحليب.

100 غرام سكر.

3 صفار بيض.

300 جرام كريمة خفق. طريقة التحضير قطعي الشوكولاتة إلى قطع، وضعيها في قدر وأغطيها بالحليب. يوضع على نار متوسطة ويقلب حتى تذوب الشكولاتة. ثم يترك الحليب والشكولاتة ليبرد.

اخفقي السكر والصفار معًا. أثناء التحريك يُسكب الحليب ويُوضع على نار خفيفة. حتى تحصلي على سماكة خفيفة مع التحريك باستمرار ولاكن لاتغلي الخليط.

ضع القدر في وعاء به ماء مثلج واتركه ليبرد مع التحريك. تُخفق الكريما الباردة بالخلاط حتى تصبح كريمة وتخلط مع خليط الحليب.

ضعي المزيج فى علبة. و قومى بتغطية العلبة بغطاء أو غلاف بلاستيك و بعد ذلك ضعيه في الفريزرخلال مدة 3-4 ساعات. آيس كريم الحليب المكونات 400 غرام من الحليب المكثف.

350 ملى من الحليب عادى.

200 غرام كريمة خفق. طريقة عمل الايس كريم بالحليب يُمزج الحليب المكثف والحليب العادي في قدر، ضعيها على نار متوسطة وقلبي حتى يذوب الحليب المكثف تمامًا. برد الخليط تمامًا.

تُخفق كريمة الخفق بالخلاط حتى تصبح كريمة ثقيلة. ثم اخلطيهم في خليط الحليب.

ثم ضعي المكون في علبة وغيطها بغطاء أو غلاف بلاستيكي.

وبعد ذلك ضعيها في الفريزر لمدة 4-5 ساعات طريقة عمل الايس كريم الموز المقاديرطريقة التحضيرايس كريم شوكولاتةآيس كريم الحليب

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