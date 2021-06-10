معلقة سرية ضعيها على الكفتة هيضاعف حجمها عمرها ما تفك منك سر نجاح كفتة الحاتي

معلقة سرية ضعيها على الكفتة هيضاعف حجمها، الكفتة من الوجبات الشهية جداً والتي يحب الصغار والكبار تناولها، وتعتبر الكفتة من الوجبات الصحية جداً لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين المهم لصحة الجسم، ويوجد أكثر من طريقة لذيذة لعمل الكفتة نقدم لكم هنا البعض منها: معلقة سرية ضعيها على الكفتة هيضاعف حجمها معلقة سرية ضعيها على الكفتة هيضاعف حجمها المكونات كيلو من اللحم المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون. سر نجاح كفتة الحاتي يتم تقشير البصل وفرمه ناعم جداً، ثم نصفي البصل للتخلص من أي سوائل موجودة داخله.

في طبق كبير نضع اللحم والبصل المصفى والبقدونس والبقسماط والتوابل والبيكنج بودر.

نقوم بخلط المكونات السابقة باليد جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة، ثم نحضر صينية شوي ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت.

نقوم بتشكيل الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم ثم نرصها في الصينية.

ندهن أصابع الكفتة بماء البصل حتى تكتسب الكفتة طعم مميز.

ندخلها الكفتة الفرن ونتركها حتى تنضج من جميع الجوانب. طريقة عمل الكفتة في البيت سر نجاح كفتة الحاتيطريقة عمل الكفتة في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة متوسطة من البصل.

حبة متوسطة من الجزر.

حبة كبيرة من البطاطس.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب من البقسماط الناعم.

حبتان من البيض. خطوات تحضير كفتة الارز نفرم البصل والثوم فرماً ناعماُ، ونقوم كذلك ببشر الجزر.

في قدر مناسب على النار نسخن ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نضيف اللحم إلى القدر ونقلبه حتى يتغير لونه.

نضيف البصل والثوم الى اللحم ونقلب لمدة دقيقتين.

نضيف الملح وجميع التوابل ونقلب.

نترك اللحم على نار هادئة لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار

ونتركه حتى يبرد ثم نضيف عليه الكزبرة والبقدونس ونقلب.

في هذه الأثناء نقشر البطاطس ونسلقها ثم نقوم بهرسها جيداً.

نضيف البطاطس المسلوقة إلى خليط اللحم ونخلط جيداً ثم نكرر الخطوات السابقة. خطوات تحضير كفتة الارز الوسوم

معلقة سرية ضعيها على الكفتة هيضاعف حجمها، الكفتة من الوجبات الشهية جداً والتي يحب الصغار والكبار تناولها، وتعتبر الكفتة من الوجبات الصحية جداً لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين المهم لصحة الجسم، ويوجد أكثر من طريقة لذيذة لعمل الكفتة نقدم لكم هنا البعض منها: معلقة سرية ضعيها على الكفتة هيضاعف حجمها معلقة سرية ضعيها على الكفتة هيضاعف حجمها المكونات كيلو من اللحم المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون. سر نجاح كفتة الحاتي يتم تقشير البصل وفرمه ناعم جداً، ثم نصفي البصل للتخلص من أي سوائل موجودة داخله.

في طبق كبير نضع اللحم والبصل المصفى والبقدونس والبقسماط والتوابل والبيكنج بودر.

نقوم بخلط المكونات السابقة باليد جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة، ثم نحضر صينية شوي ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت.

نقوم بتشكيل الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم ثم نرصها في الصينية.

ندهن أصابع الكفتة بماء البصل حتى تكتسب الكفتة طعم مميز.

ندخلها الكفتة الفرن ونتركها حتى تنضج من جميع الجوانب. طريقة عمل الكفتة في البيت سر نجاح كفتة الحاتيطريقة عمل الكفتة في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة متوسطة من البصل.

حبة متوسطة من الجزر.

حبة كبيرة من البطاطس.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب من البقسماط الناعم.

حبتان من البيض. خطوات تحضير كفتة الارز نفرم البصل والثوم فرماً ناعماُ، ونقوم كذلك ببشر الجزر.

في قدر مناسب على النار نسخن ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نضيف اللحم إلى القدر ونقلبه حتى يتغير لونه.

نضيف البصل والثوم الى اللحم ونقلب لمدة دقيقتين.

نضيف الملح وجميع التوابل ونقلب.

نترك اللحم على نار هادئة لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار

ونتركه حتى يبرد ثم نضيف عليه الكزبرة والبقدونس ونقلب.

في هذه الأثناء نقشر البطاطس ونسلقها ثم نقوم بهرسها جيداً.

نضيف البطاطس المسلوقة إلى خليط اللحم ونخلط جيداً ثم نكرر الخطوات السابقة. خطوات تحضير كفتة الارز

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