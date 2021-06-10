لن تصدقي مفعول كريم بانثينول على الشامبو للشعر الخشن سيصبح حرير في نصف ساعة

لن تصدقي مفعول كريم بانثينول على الشامبو للشعر الخشن ، أصبحت الكثير من النساء الآن تلجأ لاستخدام الوصفات الطبيعية في المنزل في كل ما يخص جمالها سواء إن كان متعلق بالبشرة أو متعلق بالبشرة فالمكونات الطبيعية لا تمثل أي خطورة على كليهما ومن بين الوصفات التي أصبحت تستخدمها السيدات هي وصفات فرد الشعر الخشن وتنعيمه فالشعر الخشن أصبح أكثر الأمور التي تسبب قلقًا للنساء سواء الكبار أو الفتيات الصغار.لن تصدقي مفعول كريم بانثينول على الشامبو للشعر الخشن
يوجد في بيت كل سيدة منّا العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل فرد الشعر الخشن والقضاء على التجعيدات الموجودة في خصله ومن بين هذه الوصفات ، وصفة كريم البانثينول وعسل النحل والحليب .
مكونات الوصفة
- ربع فنجان من عسل النحل.
- كوب وربع من الحليب السائل.
- كمية قليلة من كريم البانثينول.
- عصير ليمونة “اختياري في حالة إذا كان الشعر دهني أو به قشرة”.
طريقة تحضير الوصفة
- يجب أولًا خلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض واستمرار التقليب حتى تحصلين في النهاية على قوام للمزيج كريمي ناعم.
- قومي بغسل شعرك جيدًا بالشامبو المناسب في البداية ومن ثم عليك أن تفردي المزيج الكريمي على شعرك من المنبت إلى الأطراف.
- يستمر المزيج على فروة الرأس لمدة لا تقل عن ساعة ومن بعدها اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.
- كرري استخدام الخليط مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على نتيجة ممتازة.
المكونات المستخدمة
- 8 قطرات من زيت اللافندر.
- 6 قطرات من زيت الورد.
- 6 قطرات من زيت الروزماري.
- 4 كوب من الماء.
- 4 ملاعق كبار من خل التفاح.
- زجاجة بخاخ “رذاذ – رشاش”.
طريقة الاستخدام
- قومي بوضع مجموعة الزيوت المذكورة في الزجاجة البخاخ.
- أضيفي على الزيوت الماء وخل التفاح حتى تمتلئ الزجاجة ويمكنك استخدام نصف الكمية من المواد المذكورة.
- اغسلي الشعر بالشامبو جيدًا وقومي برج الزجاجة وابدأي برش الشعر بهذا الخليط.
- مشطي شعرك بمشط ذو أسنان واسعة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- اشطفي الشعر بالماء الفاتر شطفًا خفيفًا واتركيه يجف وحده.
- كرري عمل هذه التجربة مرتين كل أسبوع حتى تحصلين على نتيجة جيدة.
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لن تصدقي مفعول كريم بانثينول على الشامبو للشعر الخشن ، أصبحت الكثير من النساء الآن تلجأ لاستخدام الوصفات الطبيعية في المنزل في كل ما يخص جمالها سواء إن كان متعلق بالبشرة أو متعلق بالبشرة فالمكونات الطبيعية لا تمثل أي خطورة على كليهما ومن بين الوصفات التي أصبحت تستخدمها السيدات هي وصفات فرد الشعر الخشن وتنعيمه فالشعر الخشن أصبح أكثر الأمور التي تسبب قلقًا للنساء سواء الكبار أو الفتيات الصغار.لن تصدقي مفعول كريم بانثينول على الشامبو للشعر الخشن
يوجد في بيت كل سيدة منّا العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل فرد الشعر الخشن والقضاء على التجعيدات الموجودة في خصله ومن بين هذه الوصفات ، وصفة كريم البانثينول وعسل النحل والحليب .
مكونات الوصفة
- ربع فنجان من عسل النحل.
- كوب وربع من الحليب السائل.
- كمية قليلة من كريم البانثينول.
- عصير ليمونة “اختياري في حالة إذا كان الشعر دهني أو به قشرة”.
طريقة تحضير الوصفة
- يجب أولًا خلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض واستمرار التقليب حتى تحصلين في النهاية على قوام للمزيج كريمي ناعم.
- قومي بغسل شعرك جيدًا بالشامبو المناسب في البداية ومن ثم عليك أن تفردي المزيج الكريمي على شعرك من المنبت إلى الأطراف.
- يستمر المزيج على فروة الرأس لمدة لا تقل عن ساعة ومن بعدها اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.
- كرري استخدام الخليط مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على نتيجة ممتازة.
المكونات المستخدمة
- 8 قطرات من زيت اللافندر.
- 6 قطرات من زيت الورد.
- 6 قطرات من زيت الروزماري.
- 4 كوب من الماء.
- 4 ملاعق كبار من خل التفاح.
- زجاجة بخاخ “رذاذ – رشاش”.
طريقة الاستخدام
- قومي بوضع مجموعة الزيوت المذكورة في الزجاجة البخاخ.
- أضيفي على الزيوت الماء وخل التفاح حتى تمتلئ الزجاجة ويمكنك استخدام نصف الكمية من المواد المذكورة.
- اغسلي الشعر بالشامبو جيدًا وقومي برج الزجاجة وابدأي برش الشعر بهذا الخليط.
- مشطي شعرك بمشط ذو أسنان واسعة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- اشطفي الشعر بالماء الفاتر شطفًا خفيفًا واتركيه يجف وحده.
- كرري عمل هذه التجربة مرتين كل أسبوع حتى تحصلين على نتيجة جيدة.
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