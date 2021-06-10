كنز رباني لتطويل الشعر بسرعة جنونية ويمنع التساقط نهائيا في ليلة واحدة

كنز رباني لتطويل الشعر بسرعة جنونية، كل سيدة وبنت في الحياة حلمها الأكبر هو أن تمتلك شعرًا طويلًا وقويًا ومتألق، حيث يعتبر الشعر الطويل شعرًا جذابًا ويضيف على جمال النساء جمالًا آخر، ولكن تعاني السيدات من الحصول على منتج قوي يعطي نتيجة جيدة في تطويل الشعر ويكون سعره مناسبًا وليس مرتفع، إلا أن هذا الأمر يتميز بالصعوبة الكبيرة فالمنتجات التي من الممكن أن تعطي نتيجة ملحوظة يكون سعرها عالي جدًا.

يوجد العديد من المكونات التي توجد في منزلنا يمكن استخدامها في تطويل الشعر وتكثيفة بكل سهولة وجعله أكثر قوة فبالإضافة إلى أنها مكونات تتميز بأسعارها القليلة والتي في متناول يد الجميع فهي أيضًا مفيدة جدًا للشعر وليس بها أي مواد كيميائية حتى تضره ومن بين هذه الوصفات:

وصفة تطويل الشعر بالزنجبيل

يتميز الزنجبيل بقدرته الهائلة على تغذية الشعر وتطويله ونموه وتكثيفه وطريقة استخدام الزنجبيل للشعر هي:

عدد 4 ملعقة كبيرة من الزنجبيل

أربع ملاعق من زيت الزيتون

عدد 4 ملعقة من زيت الجوجوبا

أربع ملاعق من زيت جوز الهند

طريقة تحضير الوصفة

قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يتجانس الخليط مع بعضه جيدًا.

ابدأي بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط جيدًا لمدة لا تقل عن 5 دقائق وذلك من أجل تنشيط الدور الدموية في الرأس.

اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة.

اشطفي رأسك جيدًا بالشامبو وكرري التجربة مرتين من كل أسبوع.

ماء البصل لتطويل الشعر وتكثيفة

البصل من مكونات الطبيعة المتميزة في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزيز نمو بصيلات الشعر والطريقة عبارة عن:

طريقة استخدام الوصفة