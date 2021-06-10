اسرار صبغ الشعر باللون البني اللامع بمكونات طبيعية 100% كأشهر صالونات التجميل

اسرار صبغ الشعر باللون البني اللامع بمكونات طبيعية ، تتسابق النساء على البحث عن الألوان الجديدة للشعر والمواكبة للعصر حيث تعد صبغة الشعر والتغيير في لونه من أكثر الأشياء التي تتحمس لها العديد من السيدات في مختلف الأعمار ومن مختلف دول العالم ولكن من المتعارف عليه أن كثرة استخدام الصبغة على الشعر تتلف بصيلاته وتضره كثيرًا حتى أنه تكون سببًا في تقصفه وتساقطه لذلك نقدم لكِ وصفات طبيعية لصبغة الشعر في المنزل باللون البني.

اسرار صبغ الشعر باللون البني اللامع بمكونات طبيعية

يعتبر اللون البني في الشعر من أجمل الألوان وأكثرهم جاذببة ويتميز بأنه يليق على جميع ألوا البشرة البيضاء والخمرية والسمراء، ويمكن صبغ لون شعرك للبني من خلال المنزل ببعض المكونات الغير مكلفة وهي عبارة عن:

مكونات الوصفة

عدد 2 ملعقة من بودر الكاكاو

4 ملاعق من بودر النيسكافيه

كوب من زيت الزيتون

¼ كوب من زيت السمسم

عبوة كبيرة من الأكسجين

طريقة الوصفة

قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يتجانس الخليط.

اتركي الخليط جانبًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ابدأي بفرد وتوزيع الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

قومي بغسل الشعر جيدًا بالشامبو المناسب والماء الدافئ.

وصفة أخرى لصبغ الشعر باللون البني بمكون واحد من المنزل

يمكن عمل ضبغة الشعر باللون البني في المنزل بأكثر من طريقة وجميعهم طرق آمنة وموثوقة بنسبة 100 % فهي عبارة عن مكونات من الطبيعة ليس بها أي ضرر والطريقة الثانية لهذا اللون هي عبارة عن:

المكونات المستخدمة

عدد كوب واحدة من مسحوق القهوة

كوب من الماء

طريقة تحضير الوصفة