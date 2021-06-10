أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة ناجحه جداا

عمل الحلاوة الطحينية في البيت، تمثل الحلاوة الطحينية واحدة من أشهر الحلويات التي انتشرت في بلاد الشام، كما أن العديد من الأشخاص تقبل إليها نتيجة بمذاقها اللذيذ وفوائدها المتعددة، لذلك يبحث البعض عن طريقة صنعها في المنزل. عمل الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة ناجحه جداا عمل الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة ناجحه جداا طريقة عمل الحلاوة الطحينية مكونات عمل الحلاوة الطحينية كوب كبير من الطحينية.

كوبان صغيران من سكر البودرة.

كوب إلا ربع من المكسرات المحببة.

كوبان صغيران من الحليب البودرة. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية احضري إناء عميق وضعي به كل من الطحينية وسكر البودرة والحليب البودرة.

وسكر البودرة والحليب البودرة. استعملي ملعقة طعام خشبية وابدئي في تقليب المكونات معا حتى طريقة تحضير الحلاوة الطحينية تحصلي على عجينة متماسكة ولينة. اسكبي المكسرات على العجينة واستخدمي اليد في عجنهم.

احضري وعاء مجوف وضعي داخله ورق الزبدة ولكن تأكدي من تغليف جوانب الوعاء بالورق.

ابدئي في رش المكونات أسفل الوعاء ثم انزلي بالعجينة الممزوجة مع المكسرات.

ادخلي الخليط الموجود داخل الوعاء في الثلاجة واتركيه لمدة ساعتين حتى يتماسك. بعد انتهاء الوقت المحدد اعملي على إزالة ورق الزبدة والعجينة من داخل الوعاء، ثم اقلبيها على صينية مسطحة. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالتارت طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالتارت مكونات التارت عدد 2 كوب من الدقيق.

رشه من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ثلث كوب من السكر البني.

ربع كوب الزبدة. طريقة تحضير عجينة التارت ينخل الملح وبيكربونات الصوديوم والدقيق ويوضعان على ورق زبدة.

يوضع السكر والزبدة داخل الخلاط ويتم تشغيله حتى تختلط العناصر معا.

يضاف الدقيق والملح والبيض إلى الخطوة السابقة ونستمر في مزجهم بواسطة الخلاط.

عند تكون العجينة نبدأ في تغليفها بقطعة من النايلون وتوضع داخل الثلاجة . طريقة تحضير عجينة التارت بعد مرور ساعة تخرج العجينة من الثلاجة وتقطع وتوضع داخل قوالب الكب كيك ثم تدخل الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل الحلاوة الطحينية يوضع السكر والطحينية والحليب داخل وعاء ويتم تقليبهم بشكل جيد.

تفرد الحلاوة على التارت ثم تزينه بالفستق المجروش أو أي نوع آخر من المكسرات.

يوضع التارت داخل الطبق ويقدم. طريقة عمل الحلاوة الطحينية الوسوم

عمل الحلاوة الطحينية في البيت، تمثل الحلاوة الطحينية واحدة من أشهر الحلويات التي انتشرت في بلاد الشام، كما أن العديد من الأشخاص تقبل إليها نتيجة بمذاقها اللذيذ وفوائدها المتعددة، لذلك يبحث البعض عن طريقة صنعها في المنزل. عمل الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة ناجحه جداا عمل الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة ناجحه جداا طريقة عمل الحلاوة الطحينية مكونات عمل الحلاوة الطحينية كوب كبير من الطحينية.

كوبان صغيران من سكر البودرة.

كوب إلا ربع من المكسرات المحببة.

كوبان صغيران من الحليب البودرة. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية احضري إناء عميق وضعي به كل من الطحينية وسكر البودرة والحليب البودرة.

وسكر البودرة والحليب البودرة. استعملي ملعقة طعام خشبية وابدئي في تقليب المكونات معا حتى طريقة تحضير الحلاوة الطحينية تحصلي على عجينة متماسكة ولينة. اسكبي المكسرات على العجينة واستخدمي اليد في عجنهم.

احضري وعاء مجوف وضعي داخله ورق الزبدة ولكن تأكدي من تغليف جوانب الوعاء بالورق.

ابدئي في رش المكونات أسفل الوعاء ثم انزلي بالعجينة الممزوجة مع المكسرات.

ادخلي الخليط الموجود داخل الوعاء في الثلاجة واتركيه لمدة ساعتين حتى يتماسك. بعد انتهاء الوقت المحدد اعملي على إزالة ورق الزبدة والعجينة من داخل الوعاء، ثم اقلبيها على صينية مسطحة. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالتارت طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالتارت مكونات التارت عدد 2 كوب من الدقيق.

رشه من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ثلث كوب من السكر البني.

ربع كوب الزبدة. طريقة تحضير عجينة التارت ينخل الملح وبيكربونات الصوديوم والدقيق ويوضعان على ورق زبدة.

يوضع السكر والزبدة داخل الخلاط ويتم تشغيله حتى تختلط العناصر معا.

يضاف الدقيق والملح والبيض إلى الخطوة السابقة ونستمر في مزجهم بواسطة الخلاط.

عند تكون العجينة نبدأ في تغليفها بقطعة من النايلون وتوضع داخل الثلاجة . طريقة تحضير عجينة التارت بعد مرور ساعة تخرج العجينة من الثلاجة وتقطع وتوضع داخل قوالب الكب كيك ثم تدخل الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل الحلاوة الطحينية يوضع السكر والطحينية والحليب داخل وعاء ويتم تقليبهم بشكل جيد.

تفرد الحلاوة على التارت ثم تزينه بالفستق المجروش أو أي نوع آخر من المكسرات.

يوضع التارت داخل الطبق ويقدم. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

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