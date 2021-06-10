طرق جديدة ومختلفة لعمل البطاطس المسلوقة أو البورية بطعم مميز جدا

طرق جديدة ومختلفة لعمل البطاطس المسلوقة أو البورية، طبق البطاطس المهروسة من الأطباق الرئيسية التي يتم تناولها مع الفلفل المقلي والملوخية وتناوله على مائدة الغذاء أو يتم تحضيرها كطبق رئيسي مع اللحم والجبن أو البيض. طرق جديدة ومختلفة لعمل البطاطس المسلوقة أو البورية طرق جديدة ومختلفة لعمل البطاطس المسلوقة أو البورية طريقة عمل البطاطس المهروسة يعشق الكثير تناول البطاطس المهروسة بجميع أشكالها وسوف نتعرف على أكثر من طريقة لتحضير البطاطس المهروسة مقادير عمل البطاطس المهروسة 6 حبات بطاطس متوسطة الحجم مقشرة.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

ربع ملعقة كبيرة ملح أبيض.

ملعقة كبيرة لبن.

3 ملعقة صغيرة زبدة.

نصف كوب كريمة لباني. طريقة تحضير البطاطس المهروسة في وعاء مملوء نصفه بماء ساخن يتم وضع البطاطس فيه ووضعه على نار متوسطة الحرارة وتركه حتى تستوى البطاطس.

في وعاء آخر يتم وضع الزبدة مع الكريمة والتقليب حتى تتجانس المكونات وتختلط جيدا وتكون مذابة ثم تركه جانبا.

بعد أن تستوي البطاطس يتم تصفيتها من الماء ووضعها في وعاء كبير وإضافة خليط الزبدة

والكريمة والهرس جيدا ثم إضافة الحليب وإكمال الهرس حتي يتكون خليط ذات قوام سميك.

إضافة قليل من الملح والفلفل الأسود والتقليب جيدا.

يتم تقديمها بالهناء والشفاء. مقادير عمل البطاطس المهروسةطريقة تحضير البطاطس المهروسة كيفية عمل بطاطس مهروسة باللبن الزبادي كيفية عمل بطاطس مهروسة باللبن الزبادي يمكن غمل البطاطس المهروسة باللبن والزبادي من خلال خطوات بسيطة وهي : مكونات بطاطس مهروسة باللبن الزبادي 3 حبات بطاطس كبيرة الحجم.

1/2 كيلو لبن زبادي.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

نصف ملعقة كبيرة كمون. طريقة تحضير بطاطس مهروسة باللبن الزبادي وضع البطاطس في وعاء مملوء نصفه بالماء ووضع البطاطس وتركه على نار متوسطة الحرارة حتى تستوي البطاطس.

بعد أن تستوي يتم تصفيتها من الماء وتقشيرها.

هرس البطاطس باستخدام الهراسة

ثم إضافة باقي المكونات واستكمال الهرس.

عمل كرات من البطاطس ووضعها في طبق التقديم.

وأخيرًا يمكن تحضير البطاطس المهروسة مع الثوم فهذه إحدى الطرق التي يفضلها الكثير مكونات بطاطس مهروسة باللبن الزباديطريقة تحضير بطاطس مهروسة باللبن الزبادي الوسوم

طرق جديدة ومختلفة لعمل البطاطس المسلوقة أو البورية، طبق البطاطس المهروسة من الأطباق الرئيسية التي يتم تناولها مع الفلفل المقلي والملوخية وتناوله على مائدة الغذاء أو يتم تحضيرها كطبق رئيسي مع اللحم والجبن أو البيض. طرق جديدة ومختلفة لعمل البطاطس المسلوقة أو البورية طرق جديدة ومختلفة لعمل البطاطس المسلوقة أو البورية طريقة عمل البطاطس المهروسة يعشق الكثير تناول البطاطس المهروسة بجميع أشكالها وسوف نتعرف على أكثر من طريقة لتحضير البطاطس المهروسة مقادير عمل البطاطس المهروسة 6 حبات بطاطس متوسطة الحجم مقشرة.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

ربع ملعقة كبيرة ملح أبيض.

ملعقة كبيرة لبن.

3 ملعقة صغيرة زبدة.

نصف كوب كريمة لباني. طريقة تحضير البطاطس المهروسة في وعاء مملوء نصفه بماء ساخن يتم وضع البطاطس فيه ووضعه على نار متوسطة الحرارة وتركه حتى تستوى البطاطس.

في وعاء آخر يتم وضع الزبدة مع الكريمة والتقليب حتى تتجانس المكونات وتختلط جيدا وتكون مذابة ثم تركه جانبا.

بعد أن تستوي البطاطس يتم تصفيتها من الماء ووضعها في وعاء كبير وإضافة خليط الزبدة

والكريمة والهرس جيدا ثم إضافة الحليب وإكمال الهرس حتي يتكون خليط ذات قوام سميك.

إضافة قليل من الملح والفلفل الأسود والتقليب جيدا.

يتم تقديمها بالهناء والشفاء. مقادير عمل البطاطس المهروسةطريقة تحضير البطاطس المهروسة كيفية عمل بطاطس مهروسة باللبن الزبادي كيفية عمل بطاطس مهروسة باللبن الزبادي يمكن غمل البطاطس المهروسة باللبن والزبادي من خلال خطوات بسيطة وهي : مكونات بطاطس مهروسة باللبن الزبادي 3 حبات بطاطس كبيرة الحجم.

1/2 كيلو لبن زبادي.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

نصف ملعقة كبيرة كمون. طريقة تحضير بطاطس مهروسة باللبن الزبادي وضع البطاطس في وعاء مملوء نصفه بالماء ووضع البطاطس وتركه على نار متوسطة الحرارة حتى تستوي البطاطس.

بعد أن تستوي يتم تصفيتها من الماء وتقشيرها.

هرس البطاطس باستخدام الهراسة

ثم إضافة باقي المكونات واستكمال الهرس.

عمل كرات من البطاطس ووضعها في طبق التقديم.

وأخيرًا يمكن تحضير البطاطس المهروسة مع الثوم فهذه إحدى الطرق التي يفضلها الكثير مكونات بطاطس مهروسة باللبن الزباديطريقة تحضير بطاطس مهروسة باللبن الزبادي

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