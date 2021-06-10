ألذ واحلي طريقة عمل سمك ألتونه في البيت بطريقة سهل جدا

طريقة عمل سمك ألتونه في البيت، سمك ألتونه من المأكولات البحرية التي تمتاز بطعمها اللذيذ وهو مفضل الكثير

ولذا فقد أصبح من أكثر المأكولات البحرية المطلوبة في المطاعم والأسواق

وغيرها ويمكن عمل سمك ألتونه بأكثر من طريقة حيث يمكن تحضيره مشوي أو في الفرن أو مقلي

كما أنه يمكن تناوله مثل الساندويشات كما أنه من المأكولات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة مفيدة.

ألذ واحلي طريقة عمل سمك ألتونه في البيت

مقادير سمك ألتونه

كيلو جرام سمك ألتونه.

نصف ملعقة صغيرة ممسوحة ملح أبيض.

عصير نصف ليمونة.

رشه كزبرة مطحونة.

بصلة كبيرة مفرومة.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 فلفل حار.

2 ليمونة.

تنظيف سمك ألتونه وتقطيعه شرائح ثم تتبيله بالليمون والملح والكمون وتركه جانبا.

في وعاء على نار متوسطة الحرارة يتم إضافة زيت الزيتون وتركه حتى يسخن.

ثم إضافة البصل المفروم والتقليب حتى يتغير لونه ويصبح لون ذهبي.

إضافة شرائح ألتونه المقطعة والكزبرة والفلفل الحار والتقليب لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك إخراج السمك ووضعه في طبق التقديم وإضافة عصير ألليمونه وتقديمه مباشرة.

طريقة تحضيرسمك ألتونه المقلي

كيلو جرام سمك تونه.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

2-4 فصوص ثوم مهروس.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2ملعقة صغيرة ملح أبيض.

5 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 فلفل أخضر.

1 حزمة شبت وبقدونس.

يتم تنظيف سمك ألتونه بالملح والخل والليمون.

في المطحنة يتم إضافة نصف ملعقة الملح والفلفل والثوم والفلفل الأخضر، البقدونس، الشبت، والكمون.

مكونات سمك ألتونه المقليطريقة تحضير سمك ألتونه المقلي

يتم طحن المكونات مع بعضها حتى تصبح خلطة ثم يتم حشو السمك بها.

وضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة وبها زيت غزير وتركه حتى يسخن.

يتم وضع السمك وتركه على نار هادئة وتقليبه بين الحين والآخر حتى يحمر