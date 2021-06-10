سر غامض وراء نجاح البسبوسة وأهم التكات التي تضمن نجاحها مثل الحلواني

البسبوسه من الحلويات الشرقية الخفيفة جيدًا على المعدة ذو القوام الهامش واللون الذهبي الشهي، فهي تعشق من قبل الجميع الكبار قبل الصغار لذا فالجميع يبدو في حالة من التساؤلات المستمرة عن السر الغامض في نجاح البسبوسة فهم يريدون تطبيق هذه الوصفة في المنزل للحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وخاصة في ظل انتشار الوباء المستجد، ونتيجة للبحث المتواصل قررنا أن نخصص مقالنا اليوم للحديث عن البسبوسة والتكات الخفية وراء نجاحها.

سر غامض في نجاح البسبوسة

البسبوسة من الحلويات السهلة جيدًا في إعدادها ولا تحتاج الى وقت كبير، وعلى الرغم من ذلك نجد أن الكثير من النساء يبعدنا عن اعداد البسبوسة في المنزل خوفا من عدم نجاحها، لهذا فإذا كنتِ عزيزتي من هؤلاء اللواتي يبعدنا عن إعداد وصفة البسبوسة في المنزل فعليك المتابعة معنا في هذا المقال فسوف نقدم لكِ أفضل طريقة لإعداد البسبوسة في المنزل بصورة ناجحة تفوق طعم ومذاق البسبوسة الجاهزة.

نصف كيلو من دقيق السميد الفاخر.

ربع كوب من أي زيت نباتي.

كوب من السمن المذاب ويفضل أن تكون سمن بلدي.

واحد كوب من السكر الأبيض الناعم.

حوالي كوب من الزبادي البلدي.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

2 كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 كوب من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون الفرش.

قطرة من ماء الورد.

في إناء عميق قومي بوضع الماء والسكر بدون تقليب وعند ملاحظة بدأ الغليان قومي بوضع الليمون وماء الورد مع التقليب الجيد.

اتركي الخليط حتى يصبح في قوام العسل الثقيل الي حد ما.

في إناء عميق قومي بوضع كافة المكونات الجافة ( دقيق السميد- السكر- الفانيليا-البيكنج بودر- جوزالهند)وقلبي المكونات جيدًا.

قومي بإضافة الحليب والسمن والزيت واخلطي المكونات جيدًا حتى يتكون معاكِ عجينة رملية.

قومي بإحضار صينية ذو مقاس مناسب وادهنيها بالقليل من الزيت ثم صبي فيها خليط البسبوسة مع الضغط عليها جيدًا لتصبح في شكل مستوي.

ادخلي الصينية الى فرن سابق التسخين على درجة حرارة متوسطة وانتظري حتى تتأكدي من إتمام عملية النضج.

اخرجي الصينية الشهية واسكبي عليها الشربات سابق التحضير.

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