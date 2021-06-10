أقوى كيراتين طبيعي عجيب هيفرد شعرك في 8 دقائق في المنزل

اأقوى كيراتين طبيعي عجيب هيفرد شعرك، لشعر المجعد او الخشن غالبا ما يكون مصدر احراج لبعض السيدات فكل سيدة ترغب في شعر جميل وناعم ذو لون لامع فهو التاج الأول لها وتزيينها الثبته التي لم تتغير ابدًا، فالشعر الناعم الطويل يزيد من جمال المرأة ولهذا فكل سيدة ترغب في شعر ناعم وغير مجعد دون استخدام مواد كيميائية لذا فهن يبحث دائما عبر المنصات المختلفة عن المكونات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر ونتيجة لهذا البحث المتواصل خصصنا مقال اليوم للحديث عن كيراتين عجيب هيفرد شعرك.

كيراتين عجيب هيفرد شعرك

عنوان يبحث عنه الكثيرين وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الكيميائية التي تعمل على فرد الشعر، فالكل بدأ يتجه نحو المواد الطبيعية وخاصة بعد الإشادة بفعالية المكونات الربانية في فرد وعلاج وتطويل الشعر مثل تجربة ماء الأرز للشعر وغيره من المكونات الطبيعية.

كيراتين منزلي طبيعي في المنزل

هناك العديد من الوصفات الخاصة بفرد الشعر المجعد سوف نعرض معكم اليوم أفضل الوصفات التي أثبتت فعاليتها في الفرد والترطيب في نفس الوقت فتابعوا معنا

وصفة النشا لفرد الشعر المجعد

مكونات وصفة النشا لفرد الشعر المجعد

10 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

2 ملاعق من دقيق الشوفان المطحون.

قبعة الاستحمام.

شامبو طبيعي.

إحضار إناء عميق وضعي فيه كل من النشا والزيت واخلطيهم جيدًا حتى يمتزجا ثم قومي بإضافة دقيق الشوفان بصورة تدريجية مع التقليب حتى يتكون معاكِ قومي كريمي.

تقسيم الشعر الى نصفين ثم ابداي في توزيع الكريم على شعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك الخفيف لفروة الرأس.

لبس قبعه الاستحمام واتركي الخليط على شعرك لمدة 8 دقائق.

بعد مرور الوقت قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر مع التأكد من نزول كافة المكونات ولا يبقى أي شيء عالق في الشعر.

قومي بشطف الشعر مرة باستخدام الشامبو وشوف تندهشين من النتيجة.

يمكنك تكرار هذا الكريم مرة كل أسبوع.

طريقة تحضير وصفة النشا لفرد المجعد