تعلمي طريقة تحضير أشهى بسبوسه بالقشطة في البيت

بسبوسه بالقشطه تعتبر البسبوسة بالقشطة طبق من أطباق الحلويات المصرية و منتشر في جميع الدول العربية و يعتبر من الأكلات الشعبية والمحبة على الجميع و يتم إعداده في كل المنازل بطريقة تقليدية ومحبب لدى مجموعة كبيرة من العائلات مع الاحتفاظ بالمستوى المعيشي فهو محبب إلى الفقراء والأغنياء والبسبوسة بالقشطة من الأنواع البسيطة والتي يتم إعدادها بمنتهى السهولة في المنزل وتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.

بسبوسه بالقشطه

البسبوسة بالقشطة من أحلى أنواع الحلويات الشرقية و أجملها في الطعم و يتم إعدادها خصوصاً في شهر رمضان الكريم و تحرص كل البيوت على إعدادها في البيت ولكن هناك مجموعة كبيرة من السيدات الذي لا تستطيع إعدادها في البيت بنفس طريقة المحلات وتبحث دائماً عن الطريقة الصحيحة لإعداد البسبوسة بالقشطة فى البيت بمنتهى السهولة وسوف نقدم لك اليوم طريقة إعداد البسبوسة بالقشطة في البيت بمجموعة من الخطوات البسيطة تستطيع إعدادها و تقديمها لأسرتك بكل سهولة.

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

ثلاث ارباع كوب كبير من السمن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الشربات الثقيل.

كوب ونصف من الزبادي.

كمية من القشطه للحشو.

كوبان ونصف من الماء.

كوبان ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من اللبن.

ملعقتين من النشا.

علبة من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نحضر إناء ونضع على النار ونضع به اللبن ثم نحضر ربع كوب من الماء ونضع به النشا ويتم تقليبهم جيداً ثم نبدأ بإضافتها إلى اللبن ويتم تقليبهم جيداً حتى يبدأ المزيج يتماسك

نبدأ بعد ذلك بإضافة القشطة والفانيليا ويتم تقليبهم جيداً ويتم رفعها من على النار ويترك جانباً حتى يبرد المزيج.

نبدأ بتحضير الشربات نضع إناء على النار ونضع به السكر والماء وعصير الليمون ونتركه على النار لمدة 15 دقيقة بعد ذلك تبدأ برفعه من على النار ويترك حتى يهدأ.

نحضر إناء ونضع به دقيق السميد مع السكر و البيكنج بودر ويتم تقليبهم جيداً ونضيف السمن والشربات الثقيل والزبادي ويتم تقليب جميع المكونات حتى يمتزج و يصبح الخليط سميك.

نبدأ بإضافة جوز الهند ويتم تقليبهم جيداً.

نحضر القالب ويتم دهنه بقليل من السمن ثم نقوم بعد ذلك بوضع نصف عجينه البسبوسه ويتم فردها في القلب مع مساويه جميع الأركان ويتم بعد ذلك وضع القشطة فوق هذه الطبقة من البسبوسه بعد ذلك نقوم بوضع النصف الآخر من عجينة البسبوسة ويتم تسوية الوجه ووضع قليل من اللوز أو المكسرات لتزيين الوجه.

يتم إدخال القالب إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى تحصل البسبوسة على اللون الذهبي من جميع الجوانب والوجه بعد ذلك يتم إخراجها ووضع الشربات عليها فور خروجها من الفرن وتترك لمدة خمس دقائق بعد ذلك يتم تقطيعها و تقديمها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

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