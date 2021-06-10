نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفني وجبة من اشهي الوجبات ، وصفتنا هي دجاج محشي بالأرز والخضار ، طبق لذيذ وشهي جدا في العزومات ويمكن تقديمه علي مائدة الغداء لديك ، ويشترط في الدجاج المحشي أن تكون الدجاجة قليلة في الوزن ، ومن مكونات وصفتنا البصل ، الفلفل الأخضر والأحمر ، الثوم ، الزعتر الأخضر ، زيت الزيتون ، الدجاج ، وسوف نقوم بعرض المقادير وطريقة التحضير خلال مقالنا هذا ، كما قمنا من قبل بعرض مقادير وطريقة تحضير البروستد السريعة.

مقادير دجاج محشي بالأرز والخضار

كما قمنا من قبل بتقديم مقادير تحضير دجاج الاستربس الحار، نقدم لكم مقادير تحضير دجاج محشي بالأرز والخضار كالاتي :

مقادير الحشوة

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الطعام.

عدد ست فصوص من الثوم المهروس.

حبة واحدة من البصل المفروم.

مقدار نصف كوب من الفلفل الأخضر المقطع.

نصف كوب من الفلفل الأحمر المقطع قطع صغيرة جدا.

عدد اثنين كوب من الطماطم المفرومة.

مقدار ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر الطازج.

ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف.

مقدار كوب واحد من الارز.

عدد ثلاث اكواب من مرقة الدجاج.

لدهن الدجاج

عدد اثنين فص ثوم.

اثنين عود من إكليل الجبل.

مقدار حبة واحدة من الليمون المقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عدد واحد دجاجة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

كما قمنا من قبل بتقديم طريقة تحضير كرسبي الدجاج ، نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا من خلال السطور التالية :

لتحضير الحشوة

نضع في اناء الزيت .

نضيف له الثوم والبصل ونقلب لمدة خمس دقائق.

نقوم بإضافة الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب حتي تذبل.

نضيف الطماطم والزعتر والبقدونس المجفف والأرز ونقلب لدقيقتين.

نقوم بإضافة مرق الدجاج.

نترك الخليط يغلي ثم نخفف النار ثم نغطي الاناء لمدة 20 دقيقة.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ندهن الدجاجة من الداخل والخارج بالثوم وإكليل الجبل وشرائح الليمون وزيت الزيتون.

نقوم بوضع حشوة الارز داخل الدجاجة.

نغلق الدجاجة بحبة ليمون.

نقوم بربط افخاد الدجاج حتي لا تخرج الحشوة.

نضع الدجاج في صينية فرن ونوزع عليها شرائح الليمون وأغصان إكليل الجبل.

ندخل الصينية إلي الفرن لساعة حتي تنضج الدجاجة.

بهذه الخطوات السهلة البسيطة نكون قد اعددنا اشهي دجاجة محشية ارز بالخضار وتقدم ساخنة ، ويمكننا تقديمها إلي جانب سلطة الافاكادو بالخس.