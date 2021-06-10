كريم الثوم السحري لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات ومحاربة الصلع لن يتوقف عن النمو

كريم الثوم السحري لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات كثير من النساء يعانين من تساقط الشعر وخاصة الجزء الأمامي من الرأس، وهناك عدة طرق لعلاجه، من أبرزها التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتحفيز نمو الشعر، مثل الفيتامينات B وB5 وD وC، بالإضافة إلى زيت السمك والحديد والزنك، يمكن أيضًا استخدام العديد من الخلطات الطبيعية، وأبرزها كريم الثوم فيما يلي فوائده ومبدأ عمله. كريم الثوم السحري لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور مع ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب و3-4 قطرات من زيت الجوجوبا مع مزيج من الثوم المهروس.

قومي بتدليك المنطقة التي تريدي تكثيفها في فروة الرأس بالخليط والمناطق التي بها صلع لانبات فراغات الشعر .

. اتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو العادي.

قومي بتكرار هذه الطريقة كل شهر لتحقيق التأثير المطلوب. كريم الثوم وزيت الثوم كما نعلم جميعًا، يحتوي زيت الثوم على تركيز عالٍ وغالبًا ما يحتوي على الكحول، مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد.

لتجنب هذه المشكلة، يوصى بالتخفيف قبل الاستخدام واستخدام زيت الزيتون أو جوز الهند. المكونات المستخدمة: 2 ملاعق ممتلئة من زيت الثوم.

8 فصوص ثوم تم فرمه جيداً حتى يصبح ناعماً. طريقة تجهيز وصفة كريم الثوم نأخذ قدر وسخني زيت الثوم فيها، وبعد أن يسخن الزيت نقومي بعد ذلك بإضافة الثوم وليس ساخنا جدا.

اخلطي المكونات جيدًا، لكن لا تنضج، ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيها جانبًا حتى يتم تبريده جيدً.

الخليط بتم تصفيته جيداً في وعاء تم صنعه من الزجاج المغلق جيداً.

لاستخدام الخليط، دلكي فروة الرأس 2 ملعقة ممتلئة.

استمري في التدليك قليلًا، ثم لفي شعرك بمنشفة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

ومن أجل ان تحصلين على نتائج رائعة، كرري هذه الوصفة 2 مرة أسبوعياً.

يمكن عمل قناع الثوم عن طريق إضافة العسل إلى الخليط السابق واتباع نفس الخطوات التي ذكرناها. الوسوم

كريم الثوم السحري لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات كثير من النساء يعانين من تساقط الشعر وخاصة الجزء الأمامي من الرأس، وهناك عدة طرق لعلاجه، من أبرزها التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتحفيز نمو الشعر، مثل الفيتامينات B وB5 وD وC، بالإضافة إلى زيت السمك والحديد والزنك، يمكن أيضًا استخدام العديد من الخلطات الطبيعية، وأبرزها كريم الثوم فيما يلي فوائده ومبدأ عمله. كريم الثوم السحري لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور مع ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب و3-4 قطرات من زيت الجوجوبا مع مزيج من الثوم المهروس.

قومي بتدليك المنطقة التي تريدي تكثيفها في فروة الرأس بالخليط والمناطق التي بها صلع لانبات فراغات الشعر .

. اتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو العادي.

قومي بتكرار هذه الطريقة كل شهر لتحقيق التأثير المطلوب. كريم الثوم وزيت الثوم كما نعلم جميعًا، يحتوي زيت الثوم على تركيز عالٍ وغالبًا ما يحتوي على الكحول، مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد.

لتجنب هذه المشكلة، يوصى بالتخفيف قبل الاستخدام واستخدام زيت الزيتون أو جوز الهند. المكونات المستخدمة: 2 ملاعق ممتلئة من زيت الثوم.

8 فصوص ثوم تم فرمه جيداً حتى يصبح ناعماً. طريقة تجهيز وصفة كريم الثوم نأخذ قدر وسخني زيت الثوم فيها، وبعد أن يسخن الزيت نقومي بعد ذلك بإضافة الثوم وليس ساخنا جدا.

اخلطي المكونات جيدًا، لكن لا تنضج، ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيها جانبًا حتى يتم تبريده جيدً.

الخليط بتم تصفيته جيداً في وعاء تم صنعه من الزجاج المغلق جيداً.

لاستخدام الخليط، دلكي فروة الرأس 2 ملعقة ممتلئة.

استمري في التدليك قليلًا، ثم لفي شعرك بمنشفة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

ومن أجل ان تحصلين على نتائج رائعة، كرري هذه الوصفة 2 مرة أسبوعياً.

يمكن عمل قناع الثوم عن طريق إضافة العسل إلى الخليط السابق واتباع نفس الخطوات التي ذكرناها.

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