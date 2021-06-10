اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح بدون فرن

- 1/2
- 2/2
اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح الكثير من السيدات يتسألون عن طريقة تحضيره, حيث أن كل أم تريد أن تقدم لعائلتها أشهى وأجمل الوجبات في المنزل، ومن بينها طريقة العيش السوري، التي يقبل عليها الأطفال والكبار كما أن ربة المنزل تبتكر دائماً في تحضير وصفات متعددة لهم، فمن الممكن أن تستعين به بديل لعيش الكريب أو تحضير الشاورما بأنواعها، فنحن سوف نقدم لكم اليوم طريقة العيش السوري.اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح
نحن لنا دور كبير في أن نساعد كل ربة منزل بتوفير وصفات متعددة تجعلها لا تحتاج لشراء أي طعام جاهز خارج المنزل، إليكم طريقة العيش السوري:المكونات
- 3 أكواب من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 3معالق صغيرة من السكر.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- 2/1 كوب من الحليب الدافئ.
- في إناء عميق قومي بنخل الدقيق ويضاف له الملح والسكر وتقلب المكونات براحة اليد.
- وبعد ذلك ضيفي البيكنج باودر والخميرة الفورية.
- وبعد ذلك قلبيهم بشكل جيد حتى تمام التجانس والتأكد من خلط المكونات معاً.
- عليك الآن بإضافة الزيت تدريجياً مع مراعاة الاستمرار في التقليب دون توقف حتى تختلط المكونات سوياً.
- من ثم يتم إضافة اللبن مع اتباع نفس خطوات الزيت والتأكد من أن الدقيق يتشرب المكونات.
- نبدأ بعجن المكونات معاً ويضاف الدقيق تدريجياً حتى أن نحصل على قوام العجينة المرغوب به.
- نستمر بالعجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق من أجل ضمان نجاح العجينة.
- نضع العجينة في إناء عميق ويضاف ويغطى بالنايلون ويترك لمدة نصف ساعة.
يتم تكوير العجينة لعدة كرات ونرش السطح بالقليل من الدقيق وتفرد حتى أن تصبح بحجم الصاج.
- نتخلص من الدقيق الزائد من على العجين ويوضع على الطاسة الساخنة ويترك حتى ينتفخ ونضغط عليه برفق لخروج الهواء.
- ويترك حتى ينضج ويأخذ لون ويرفع ويترك حتى أن يبرد ومن الممكن تفريزه.
اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح الكثير من السيدات يتسألون عن طريقة تحضيره, حيث أن كل أم تريد أن تقدم لعائلتها أشهى وأجمل الوجبات في المنزل، ومن بينها طريقة العيش السوري، التي يقبل عليها الأطفال والكبار كما أن ربة المنزل تبتكر دائماً في تحضير وصفات متعددة لهم، فمن الممكن أن تستعين به بديل لعيش الكريب أو تحضير الشاورما بأنواعها، فنحن سوف نقدم لكم اليوم طريقة العيش السوري.اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح
نحن لنا دور كبير في أن نساعد كل ربة منزل بتوفير وصفات متعددة تجعلها لا تحتاج لشراء أي طعام جاهز خارج المنزل، إليكم طريقة العيش السوري:المكونات
- 3 أكواب من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 3معالق صغيرة من السكر.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- 2/1 كوب من الحليب الدافئ.
- في إناء عميق قومي بنخل الدقيق ويضاف له الملح والسكر وتقلب المكونات براحة اليد.
- وبعد ذلك ضيفي البيكنج باودر والخميرة الفورية.
- وبعد ذلك قلبيهم بشكل جيد حتى تمام التجانس والتأكد من خلط المكونات معاً.
- عليك الآن بإضافة الزيت تدريجياً مع مراعاة الاستمرار في التقليب دون توقف حتى تختلط المكونات سوياً.
- من ثم يتم إضافة اللبن مع اتباع نفس خطوات الزيت والتأكد من أن الدقيق يتشرب المكونات.
- نبدأ بعجن المكونات معاً ويضاف الدقيق تدريجياً حتى أن نحصل على قوام العجينة المرغوب به.
- نستمر بالعجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق من أجل ضمان نجاح العجينة.
- نضع العجينة في إناء عميق ويضاف ويغطى بالنايلون ويترك لمدة نصف ساعة.
يتم تكوير العجينة لعدة كرات ونرش السطح بالقليل من الدقيق وتفرد حتى أن تصبح بحجم الصاج.
- نتخلص من الدقيق الزائد من على العجين ويوضع على الطاسة الساخنة ويترك حتى ينتفخ ونضغط عليه برفق لخروج الهواء.
- ويترك حتى ينضج ويأخذ لون ويرفع ويترك حتى أن يبرد ومن الممكن تفريزه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح بدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.