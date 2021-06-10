اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح بدون فرن

اسرار العيش السورى أو عيش الشاورما وطريقة التسوية الصح الكثير من السيدات يتسألون عن طريقة تحضيره, حيث أن كل أم تريد أن تقدم لعائلتها أشهى وأجمل الوجبات في المنزل، ومن بينها طريقة العيش السوري، التي يقبل عليها الأطفال والكبار كما أن ربة المنزل تبتكر دائماً في تحضير وصفات متعددة لهم، فمن الممكن أن تستعين به بديل لعيش الكريب أو تحضير الشاورما بأنواعها، فنحن سوف نقدم لكم اليوم طريقة العيش السوري.

نحن لنا دور كبير في أن نساعد كل ربة منزل بتوفير وصفات متعددة تجعلها لا تحتاج لشراء أي طعام جاهز خارج المنزل، إليكم طريقة العيش السوري:

3 أكواب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

3معالق صغيرة من السكر.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2/1 كوب من الحليب الدافئ.