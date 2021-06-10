خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون بسهولة في المنزل

المحشي من أفضل الوجبات الغذائية اللذيذة، فكثير من الأفراد في جميع أنحاء العالم يعشقون تناول المحشي، وخاصةً محشي ورق العنب بالزيت والليمون فهو يحتوي على لذة في طعمة وذو نكهة مميزة، كما تعد هذه الوجبة يمكن اعدادها في كثير من المناسبات، ويعطي طعم مميز مثل المطاعم.

خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون

تحتوي خلطة المحشي على كثير من المواد الغذائية، فيوجد فيها قيمة غذائية كبيرة لاحتوائها على الخضروات والليمون، ومن المميز ان أوراق ورق العنب يوجد فيها مزة وتعطي مذاق رائع، سنقدم طريقة صحية لعمل خلطة المحشى بأقل المكونات وأسهل الخطوات تابعونا.

نصف كيلو ورق عنب.

كوب ونصف من الأرز.

كوب من عصير الليمون.

نصف كوب زيت زيتون.

كوبان من الماء.

مكعبات من المرقة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوبان من عصير الطماطم.

حبة من البصل المفروم.

عيدان من النعناع الطازج.

ملعقة صغيرة من عصير الرمان.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

كوب من البقدونس المفروم.

كوب من الكزبرة الطازجة المفروم.

كوب من الشبت المفروم.

نبدأ بسلق ورق العنب في ماء ساخن ونتركه يبرد.

نضع في قدر على النار الزيت ونضيف إليها البصل ورشة الملح حتى تذبل نضيف إليها عصير الطماطم.

نغسل الأرز ونضيف إليه الخضروات ونضيف الي خليط الطماطم السابق ونقلب حتى تمتزج المواد مع بعضها، ونضيف الطعم عصير الليمون وكافة المكونات الموجودة.

نغرد الورقة ونضع خلطة الأرز ونلف ورق العنب على شكل أصابع وتوضع في القدر، ولكن لابد من وضع شرائح الطماطم وعيدان ورق العنب وشرائح الفلفل وننتهي من حشو ورق العنب بشكل كامل.

نضيف مقدار الماء مضاف آلية المرقة المطحون ونضع القدر على النار لمدة عشر دقائق حتى تغلى تمامًا، ونهدي النار بعد ذلك ونتركه على النار حتى ينضج.

يوضع شرائح الليمون في طبق ونضيف إليها المحشي الساخن ويقدم ساخن وبالهنا والشفا.

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