كريم البانثينول اقوي كيراتين: لفرد الشعر المجعد لن تصدقي نتائجه2021

يعتبر كريم البانثينول اقوي كيراتين ، واقوي كريم يساعد في فرد الشعر بطريقة رهيبة لن تتخيلي نتائجه في فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن في ثواني، ويعتبر وصفه رهيبة في الحصل علي شعر ناعم وغير مجعد ومثل الحرير، ومن اليوم وداعا للكيراتين الضار بالشعر الذي يعمل علي تساقط وتقصف الشعر، ولاكن اليوم الحل والبديل السحري بين ايدك، وسوف نتعرف من خلال موقعنا ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر المجعد واقوي من الكرياتين بخطوات بسيطة2021.

مكونات كريم البانثينول اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر بنتائج مبهرة2021

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف تساعدنا في فرد وتنعيم الشعر بدون كيراتين ضار ومكونات غير ضارة وهي كما يلي:-

معلقتين من الكريم.

كمية من الشامبو.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيط لتحضير الكريم قبل الاستحمام بخطوات بسيطة لجعل شعرك مثل الحرير وشعر انسيابي وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع فيه الشامبو وعليه الكريم ونخلط المكونات جيدا ويمكن تعمل كمية كبيرة من الخليط ونحتفظ بها. قبل الاستحمام نضع الخليط علي الشعر وننتظر لبعض الوقت ثم نغسل الشعر بالماء. ونكرر العملية كل يوم قبل الاستحمام للحصول علي نتائج رهيبة وسريعة. وفي خلال شهر سوف نحصل علي شعر مثل الحرير وانسيابي وغير مجعد نهائيا بفضل الله.

مكونات كريم البانثينول والقهوة لفرد الشعر بطريقة جديدة ولن تتخيلي النتائج

نقدم لكم بعض المكونات لعمل كيراتين طبيعي وفعال جدا لفرد الشعر المجعد وهي كالاتي:-

معلقتين من القهوة.

معلقتين من الكريم.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي خطوات بسيطة لعمل كيراتين طبيعي داخل المنزل دون تكلفه يساعد في فرد وتنعيم ومن تساقط الشعر وهي كما يأتي:-