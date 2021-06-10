كريم الكيراتين الطبيعي السحري في فرد الشعر الخشن المجعد في أسبوع فقط نتيجة خيالية

كريم الكيراتين الطبيعي الفعال في فرد الشعر الخشن غير الضار هو ما يريد الكثير من الناس معرفته، فهناك أنواع كثيرة من كريمات فرد الشعر في الصيدلية، وكل من يقف أمامها في حيرة من أمره بشأن الخيار الأفضل، لذلك قمنا بكتابة هذه المقالة لمراجعة مجموعة من أفضل كريمات خاصة بالفرد الطبيعي غير الضار للشعر الخشن. كريم الكيراتين الطبيعي السحري في فرد الشعر الخشن المجعد كريم الكيراتين الطبيعي السحري في فرد الشعر الخشن المجعد المكونات المستخدمة ملعقة قليلة من مسحوق الجيلاتين.

كأس واحد من الحليب.

2 ملعقة قليلة من زيت جوز الهند.

ومعها 2 ملعقة قليلة من النشا.

أقل من ملعقة ممتلئة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة قليلة من العسل الطبيعي. طريقة تجهيز كريم فرد طبيعي للشعر الخشن تحضير كيراتين طبيعي للشعر الخشن والان اللبن يتم تسخينه على نار خفيفة، ثم أضيفي زيت جوز الهند وقلبي كل هذه العناصر المستخدمة معًا.

والان اللبن يتم تسخينه على نار خفيفة، ثم أضيفي زيت جوز الهند وقلبي كل هذه العناصر المستخدمة معًا. نخلط الجيلاتين مع النشا، ثم نضيف الخليط تدريجياً إلى مزيج الحليب وزيت جوز الهند مع التحريك باستمرار حتى نحصل على خليط كثيف.

هذا الخليط يتم رفعه عن النار ويتم تركع بعد ذلك جانباً ليبرد.

قومي بإضافة العسل الطبيعي وعصير الليمون الطازج إلى المزيج وقومي بخلطهم بشكل جيد.

عند استخدامه، يتم استعمال فرشاة الشعر لوصف الشعر جيدًا من التشابك ثم نقسمه إلى مجموعات أو أجزاء صغيرة.

باستخدام فرشاة الصبغة، وزعي المزيج على خيوط الشعر من الجذور إلى الأطراف.

قومي بتمشيط شعرك من أعلى لأسفل، ثم اتركيه مستويًا لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر وذلك باستخدام البلسم فقط.

اتركي البلسم على شعرك لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه مع الحرص على إبقائه مستويًا أثناء عملية الشطف.

مشطي شعرك جيداً ودعيه يجف في الهواء ويتم تكرار هذه العملية مرتين على الأقل أسبوعياً. الوسوم

كريم الكيراتين الطبيعي الفعال في فرد الشعر الخشن غير الضار هو ما يريد الكثير من الناس معرفته، فهناك أنواع كثيرة من كريمات فرد الشعر في الصيدلية، وكل من يقف أمامها في حيرة من أمره بشأن الخيار الأفضل، لذلك قمنا بكتابة هذه المقالة لمراجعة مجموعة من أفضل كريمات خاصة بالفرد الطبيعي غير الضار للشعر الخشن. كريم الكيراتين الطبيعي السحري في فرد الشعر الخشن المجعد كريم الكيراتين الطبيعي السحري في فرد الشعر الخشن المجعد المكونات المستخدمة ملعقة قليلة من مسحوق الجيلاتين.

كأس واحد من الحليب.

2 ملعقة قليلة من زيت جوز الهند.

ومعها 2 ملعقة قليلة من النشا.

أقل من ملعقة ممتلئة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة قليلة من العسل الطبيعي. طريقة تجهيز كريم فرد طبيعي للشعر الخشن تحضير كيراتين طبيعي للشعر الخشن والان اللبن يتم تسخينه على نار خفيفة، ثم أضيفي زيت جوز الهند وقلبي كل هذه العناصر المستخدمة معًا.

والان اللبن يتم تسخينه على نار خفيفة، ثم أضيفي زيت جوز الهند وقلبي كل هذه العناصر المستخدمة معًا. نخلط الجيلاتين مع النشا، ثم نضيف الخليط تدريجياً إلى مزيج الحليب وزيت جوز الهند مع التحريك باستمرار حتى نحصل على خليط كثيف.

هذا الخليط يتم رفعه عن النار ويتم تركع بعد ذلك جانباً ليبرد.

قومي بإضافة العسل الطبيعي وعصير الليمون الطازج إلى المزيج وقومي بخلطهم بشكل جيد.

عند استخدامه، يتم استعمال فرشاة الشعر لوصف الشعر جيدًا من التشابك ثم نقسمه إلى مجموعات أو أجزاء صغيرة.

باستخدام فرشاة الصبغة، وزعي المزيج على خيوط الشعر من الجذور إلى الأطراف.

قومي بتمشيط شعرك من أعلى لأسفل، ثم اتركيه مستويًا لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر وذلك باستخدام البلسم فقط.

اتركي البلسم على شعرك لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه مع الحرص على إبقائه مستويًا أثناء عملية الشطف.

مشطي شعرك جيداً ودعيه يجف في الهواء ويتم تكرار هذه العملية مرتين على الأقل أسبوعياً.

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