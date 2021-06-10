الكيس السحري للتخلص من شعر العانه والجسم بدون اى الم نهائيا يسقط بدون عودة

الكيس السحري للتخلص من شعر العانه والجسم بدون اى الم الشعر الزائد التي يتواجد في العانة اثناء ازاله من الجسم قد يسبب ازعاج وضرر نفسي، والم شديد لذلك ينبغي اغلب السيدات إلى استخدام الليزر أو بعض أدوات إزالة الشعر مثل المكنه الإزالة بجميع أنواعها المختلفة، كل هذا قد يسبب اسمرار في جميع مناطق الجسم وبالأخص المنطقة الحساسة لانها سوف يصيب أثر نفسي مما يؤدي الى حدوث التهابات في بعض الأحيان واحمرار فقد تساعد على التخلص من شعر الجسم الزائد دون حدوث أي ألم اضافة الى ذلك يمكننا أيضا أن نحصل على بياض ناصع من هذه الوصفة ونعومة الجسم مشكله طبيعي.

الخميرة هى احد صيحات الوصفات الجديدة للتخلص من شعر الجسم بسهوله مع الوقت سوف يسقط ولن يعود ولا ينمو مجددا:-

المكونات:

ثلاث ملاعق من الخميرة.

مع ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ماء ورد

اولا قومي بوضع الخميرة مع الملح وزيت الزيتون وماء الورد.

اخلطيهم جيدا ويفضل أيضا أن يكون هذا الملح الخشن.

ابدئي في تحضير قوام كريمي ثم قومي بوضعه في الأماكن التي تتخلص من الشعر الزائد فيها إذا كانت تحت الإبطين الوجه أو اليدين والقدمين في أي مكان أخر.

ثم قومي باستخدام ليفة الحمام المغربي.

بعد ذلك انتظري لمدة ربع ساعة.

قومي بغسيل الجسم جيدا ولكن يفضل ترطيب الجسم باستخدام ماء الورد.

و سوف تحصل على جسم ناعم.

المكونات:

خمس ملاعق من الكركم

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتين من ملح البحر.