صاج البسبوسة بحشوة الكريمة اللذيذة بكل تكاتها وأسرارها زي المحلات

البسبوسة من الحلويات التي لها أصل تاريخي حيث أنها ترجع إلى بلاد الشام ثم انتشرت بعد ذلك في جميع البلدان العربية والشرقية بسبب مذاقها الطيب و خفتها على المعدة، لذا نجد لها العديد من المسميات فهناك ما يطلق عليه اسم البسبوسة والبعض الآخر يطلق عليها اسم النمورة او الهريسة، ونتيجة لتعدد مسمياتها فهناك ايضا طرق مختلفة لإعدادها أما عن أفضل طريقة لها هي صاج البسبوسة بالكريمة.

صاج البسبوسة بالكريمة

البسبوسة من الحلويات التي تقبل حشوات مختلفة ومتنوعة أي أنها ترضي جميع الأذواق فهي تقبل حشوة الشوكولاتة و حشوة القشطة والكراميل ايضا بالإضافة الى الكاسترد ولكن الحشوة التي خطفت قلوب الجميع هي حشوة الكريمة.

وصفة يبحث عنها الكثيرين ليتمتعوا بطعمها اللذيذ وقوامها الخفيف جدًا على المعدة فتابعوا معنا حديثنا عن أفضل وصفة لإعداد صاج البسبوسة بالكريمة.

2 كوب من دقيق السميد .

نصف كوب من القشطة.

مقدار كوب من السكر الأبيض الناعم.

1 كوب من اللبن البودر.

ثلث كوب من الزبدة الذائبة.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1 كيس من الكريمة.

نصف كوب من الحليب.

1 ملعقة من الفانيليا.

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

رشة من الفانيليا.

عصير ليمونه كامله.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه من دقيق السميد الزبدة وقلبيهم جيدًا حتى يتماسكوا سويا.

في إناء اخر قومي بخلط باقي المكونات جيدًا ثم قومي بإضافتهم على خليط السميد مع الخلط جيدًا.

قومي بإحضار المضرب اليدوي الخاص بكي وضعي فيه مقدار اللبن وكيس الكريمة والفانيليا واضربيهم جيدًا حتى يتضاعف حجم الكريمة.

قومي بإحضار صينية وضعي فيها نصف مقدار خليط السميد ثم قومي بتوزيع خليط الكريمة علية ثم اضفي الجزء الباقي من خليط السميد.

ادخلي الصينية في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة مع المتابعة.

عند التأكد من إتمام عملية النضج قومي بإخراج الصينية واسكبي فوقها الشربات.

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