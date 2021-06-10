وصفة سحرية لازالة شعر العانة بدون الم بمكونات طبيعية من المنزل

وجود الشعر في جسم أي سيدة غالبا ما يكون مصدر قلق واحراج لها وخاصة الشعر الزائد المتواجد في منطقة العانة، فالبعض لا يتحمل ألم الطرق التقليدية في إزالة الشعر مثل السويت وغيرها من الطرق الأخرى فالبعض هنا يلجأ إلى إجراء عمليات الليزر والبعض الآخر لا يتحمل تكلفة هذا الأمر فيبدوأ في البحث عبر المنصات المختلفة عن وصفة سحرية لازالة شعر العانة بدون الم، وهذا السبب الذي جعلنا نتحدث اليوم عن بديل الليزر في المنزل.

وصفة سحرية لازالة شعر العانة بدون الم

عنوان يشغل محركات البحث بصورة يومية من قبل العديد من النساء اللواتي يجدن صعوبة في إزالة الشعر والتهابات تصاحب عملية الإزالة، ويرغبون في الوصول إلى وصفة سهلة بدون الم وامانه بدون التهابات.

الفازلين بديل الليزر في إزالة الشعر

الجميع يتحدثنا عن دور الفازلين في الترطيب والتفتيح ويتجاهلون دوره في أزالة الشعر فهو فعال جيدا في هذه الخطوة، فتابوا معنا للتعرف على هذا الأمر

مكونات وصفة الفازلين لأزالة الشعر من منطقة العانة

1 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

1 ملعقة من الكركم الخاص بالوصفات.

2 ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

4 ملاعق من الحليب.

عليك أولا القيام بشطف هذه المنطقة جيدًا باستخدام الماء الفاتر ثم تخفيفها برفق من خلال استخدام فوطة قطنية.

في إناء عميق قومي بخلط كافة المكونات السابقة حتى تحصلي على قوام كريمي.

قومي بفرد هذا الكريم على منطقة العانة بشكل كامل مع التأكد من تغطية المنطقة بالكامل.

اتركي الكريم حتى يجف تماما لمدة لاتقل عن 15 دقيقة.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بنزع الكريم في عكس اتجاه نمو الشعر على مرة واحدة.

ثم قومي بشطف هذه المنطقة مرة أخرى وسوف تندهشين من النتيجة.

يمكنك تكرار هذا الكريم مرة كل أسبوعين فهي تعمل على الترطيب والتفتيح وازالة الشعر أيضا.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لأزالة الشعر من منطقة العانة