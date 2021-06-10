المايونيز بدون بيض اعمليه في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل الجاهز

المايونيز بعد من أجمل الصوصات التي لا أحد يستغنى عنها بجانب الأطباق الرئيسية، خاصة مع الدجاج والشاورما وغيرهم من الأكلات، لأنه يضيف مذاق رائع الأكلات، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال 5 خطوات في طريقة عمل المايونيز بالمنزل. طريقة عمل المايونيز بالبيض طريقة عمل المايونيز بالبيض المقادير: بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كأس كبير من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

15 جرام من عصير الليمون. طريقة التحضير اخفقي البيض جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. اسكبي عصير الليمون، والملح، ومقدار الخل فوق البيض،ثم اخفقي المكونات لمدة ثلاث دقائق. ضيفي الثوم وزيت الذرة إلى خليط البيض تدريجيا. اخفقي جميع المكونات لمدة أربع دقائق،حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي خليط البيض في وعاء داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلا، ويصبح المايونيز بالبيض جاهز للتقديم. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بدون بيض المقادير: 100 جرام من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير اخفقي مقدار الحليب في الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق. ضيفي الملح ومقدار الخل إلى الحليب،ثم اخفقي جميع المكونات مرة ثانية. اسكبي زيت الذرة إلى الخليط السابق تدريجيا، ثم اخفقي المكونات حتى يتكون خليط كثيف. طريقة عمل المايونيز بالزبادي طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بالزبادي المكونات: صفار بيضة كبيرة الحجم.

كأسان زيت ذرة.

كوب صغير من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة مستردة.

10 جرام فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير اخفقي صفار البيض مع مقدار المستردة، وزيت الذرة، والسكر جيدا بالخلاط الكهربائي. ضيفي باقي المكونات إلى خليط صفار البيض، ثم اخفقيهم حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي خليط صفار البيض في وعاء بالثلاجة، ثم اتركيه يتماسك قليلا، حتى يصبح المايونيز جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

المايونيز بعد من أجمل الصوصات التي لا أحد يستغنى عنها بجانب الأطباق الرئيسية، خاصة مع الدجاج والشاورما وغيرهم من الأكلات، لأنه يضيف مذاق رائع الأكلات، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال 5 خطوات في طريقة عمل المايونيز بالمنزل. طريقة عمل المايونيز بالبيض طريقة عمل المايونيز بالبيض المقادير: بيضة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كأس كبير من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

15 جرام من عصير الليمون. طريقة التحضير اخفقي البيض جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. اسكبي عصير الليمون، والملح، ومقدار الخل فوق البيض،ثم اخفقي المكونات لمدة ثلاث دقائق. ضيفي الثوم وزيت الذرة إلى خليط البيض تدريجيا. اخفقي جميع المكونات لمدة أربع دقائق،حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي خليط البيض في وعاء داخل الثلاجة حتى يتماسك قليلا، ويصبح المايونيز بالبيض جاهز للتقديم. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بدون بيض المقادير: 100 جرام من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير اخفقي مقدار الحليب في الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق. ضيفي الملح ومقدار الخل إلى الحليب،ثم اخفقي جميع المكونات مرة ثانية. اسكبي زيت الذرة إلى الخليط السابق تدريجيا، ثم اخفقي المكونات حتى يتكون خليط كثيف. طريقة عمل المايونيز بالزبادي طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بالزبادي المكونات: صفار بيضة كبيرة الحجم.

كأسان زيت ذرة.

كوب صغير من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة مستردة.

10 جرام فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة من الخل. طريقة التحضير اخفقي صفار البيض مع مقدار المستردة، وزيت الذرة، والسكر جيدا بالخلاط الكهربائي. ضيفي باقي المكونات إلى خليط صفار البيض، ثم اخفقيهم حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي خليط صفار البيض في وعاء بالثلاجة، ثم اتركيه يتماسك قليلا، حتى يصبح المايونيز جاهز للتقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المايونيز بدون بيض اعمليه في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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