افضل طريقة لعمل مكرونة بالجمبري بالكريمة في المنزل

طريقة عمل مكرونة بالجمبري، الجمبري أو كما يطلق علية البعض الروبيان من المأكولات البحرية الغنية البروتينات والكثير من الفيتامينات التي نحتجها لبناء صحة أطفالنا وإفراد الأسرة، يمكن تناول الجمبري بأكثر من طريقة يمكن تناوله مشوى، مقلى، مسلوق مع الشوربة، ويمكن أدخال عناصر أخري معه مثل المكرونة إلى يمكن أن يقدم معها بأكثر من صوص، الابيض الويت صوص، وصوص الأحمر.

مكرونة بالجمبري بالكريمة، من الأطباق سهلة التحضير بالمنزل دون بذل مجهود أو عناء، طاجن مكرونة بالجمري نرغب دائما في تناوله من المطاعم للحصول على الطعم الشهي المميز يمكن اليوم تحضيره بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة والحصول على نفس المذاق.

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري في المنزل

مكرونة بالويت صوص( صوص الكريمة)، من اشهي والجمل الأطباق المفضلة لدى الجميع يمكن تحضيرها بأكثر من شكل يمكن مع الدجاج( الفراخ) ويمكن مع الجمبري ألذيذ اليوم وعبر موقعنا ثقفني سنقدمها لكم بالخطوات بالجمبري مثل المحلات يجب اتباع الخطوات للحصول على نفس المذاق الشهي.

مقادير مكرونة بالجمبري

مكرونة فيتوتشينى (شرايط) يمكن استبدالها مكرونة اسباغتى.

جمبري مقشر كبير أو وسط حسب الرغبة .

علبة صغيرة كريمة طبخ.

نص معلقة صغيرة من ملح.

نص معلقة صغيرة من فلفل اسود.

2 كوب لبن كبير(كيس لبن بخيرة النص كيلو) حليب.



مكعب مرقة.

ربع معلقة صغيرة من زعتر.

ربع معلقة صغيرة من ثوم بودر.

ربع معلقة صغيرة من بصل باودر.

ربع معلقة صغيرة من كمون ناعم.

معلقه دقيق كبيرة.

فصين ثوم مفروم.

1 حبة بصل صغيرة مقطعه صغير أوي.

معلقه زيت 2 مكعب صغير زبدة.



يجب أولا خطوة نبدأ في تحضيرها نسلق المكرونه نص سلقه.

يجب غسل الجمبري جيدا ثم نحضر الجمبري نضع على النار طاسة ونضع بها ملعقة من زبدة، ومعلقة زيت ثم ننزل الثوم المفروم والبصل ونقلب جيدا حتى يصبح لونه يصفر. ننزل الجمبري، وثوم بودر وبصل بودر، ورشة كمون وفلفل اسود وملح، ونقلب على نار هاديه. ونستمر في تقليب حتى يصبح الجمبري يبقى نص سوا بمجرد أن يتغير لونه ونتركه ونخرجه من الطاسة . في نفس الطاسة ننزل ملعقة دقيق، ونضيف أليها ملعقة زبدة ونقلب،يتغير لون الدقيق نبدأ في أضافه اللبن(الحليب) ونقلب جيدا. نضيف مكعب المرقة، ورشة فلفل اسود ورشة زعتر، وبعدين نخلط الجمبري مع الخليط، ويجب الاهتمام قوام خليط الكريمة يكون سايل مثل مكرونه بالوايت صوص، وننزل كريمة الطبخ حسب الرغبة ونقلب كله مع بعضه وننزل المكرونه كله يستوى مع بعض ونغطيه 5 دقائق على نار هادية ونقفل النار. اصبح لدينا مكرونة بالجمبرى بالصوص الأبيض، بخطوات بسيطة وسهلة.

خطوات عمل مكرونة بالجمبري بالكريمة