سر تحضير بلح الشام الذهبي المقرمش في المنزل بالخطوات

بلح الشام المقرمش من أفضل وأطعم الحلويات اللذيذة التي يفصلها الكثير من الأفراد، فهي لها مذاق رائع ونكهة مميزة، ومن المعروف هَعنها أنها من أكثر الحلويات الشرقية، ولكن بلاد الشام يشترون بتصنعها وتحضيرها، هذه الوصفة اللذيذة تحتوي على مقدار طبيعي من السكر الذي يغذي الجسد ويعطيه طاقة.بلح الشام المقرمش
الكثير من النساء يبحثون عن وصفك بسيطة ومميزة لبلح الشام المقرمش الذي يعد من أهم أصناف الحلويات المطلوبة، فهذه الحلوى تناسب الأعياد والمناسبات السعيدة، وذلك اطعمها المميز، سنقدم وصفة مميزة وسريعة لبلح الشام بأقل المكونات التي لا تكلفك الكثير من الأموال ونتيجة مميزة مثل محلات الحلوى.مقادير عمل بلح الشام المقرمش
- كوب دقيق.
- كوب ماء.
- ثلاثة ملاعق كبيرة زيت.
- ثلاثة بيضات.
- ملعقة نشا صغيرة.
- رشّة فانيليا.
- رشّة ملح.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- رشّة فانيليا.
خطوات بسيطة ومميزة لتحضير بلح الشام ومنها:
- لابد من تحضير الشربات الأول قبل بدأ بعمل بلح الشام كي يبرد.
- نضع الزيت والماء على النار حتى تمام الغليان، وبعد ذلك نضيف الدقيق بشكل تدريجي.
- نستمر بالتقليب ونضيف بعد ذلك الفانيليا والنشا، ونستمر بالتقليب حتى ينتج عجينة متماسكة.
- ننزع وعاء العجين من على النار
- لابد أن يتم التقليب في الخليط السابق حتى يبرد، وبعد ذلك نبدأ بوضع البيض بشكل تدريجي ولكن نبدأ بالتقليب بعد كل بيضة حتى تمتزج بالعجين.
- نضع العجينة في القمع وبذلك نبدأ بتشكيل العجينة حسب المقاس المتاح.
- نضع مقلاة عميقة على النار ونضيف فيها مقدار غزير من الزيت. نبدأ بوضع الشام وتتركه حتى يصبح باللون الذهبي.
- ننزعه من على النار ونقوم بغمسها في الشربات المجهز وننزعها ونتركه في مصفاة يُصفا، ثم نضع بلح الشام المقرمش في طبق التقديم وتتركه يبرد تمامًا.
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بلح الشام المقرمش من أفضل وأطعم الحلويات اللذيذة التي يفصلها الكثير من الأفراد، فهي لها مذاق رائع ونكهة مميزة، ومن المعروف هَعنها أنها من أكثر الحلويات الشرقية، ولكن بلاد الشام يشترون بتصنعها وتحضيرها، هذه الوصفة اللذيذة تحتوي على مقدار طبيعي من السكر الذي يغذي الجسد ويعطيه طاقة.بلح الشام المقرمش
الكثير من النساء يبحثون عن وصفك بسيطة ومميزة لبلح الشام المقرمش الذي يعد من أهم أصناف الحلويات المطلوبة، فهذه الحلوى تناسب الأعياد والمناسبات السعيدة، وذلك اطعمها المميز، سنقدم وصفة مميزة وسريعة لبلح الشام بأقل المكونات التي لا تكلفك الكثير من الأموال ونتيجة مميزة مثل محلات الحلوى.مقادير عمل بلح الشام المقرمش
- كوب دقيق.
- كوب ماء.
- ثلاثة ملاعق كبيرة زيت.
- ثلاثة بيضات.
- ملعقة نشا صغيرة.
- رشّة فانيليا.
- رشّة ملح.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- رشّة فانيليا.
خطوات بسيطة ومميزة لتحضير بلح الشام ومنها:
- لابد من تحضير الشربات الأول قبل بدأ بعمل بلح الشام كي يبرد.
- نضع الزيت والماء على النار حتى تمام الغليان، وبعد ذلك نضيف الدقيق بشكل تدريجي.
- نستمر بالتقليب ونضيف بعد ذلك الفانيليا والنشا، ونستمر بالتقليب حتى ينتج عجينة متماسكة.
- ننزع وعاء العجين من على النار
- لابد أن يتم التقليب في الخليط السابق حتى يبرد، وبعد ذلك نبدأ بوضع البيض بشكل تدريجي ولكن نبدأ بالتقليب بعد كل بيضة حتى تمتزج بالعجين.
- نضع العجينة في القمع وبذلك نبدأ بتشكيل العجينة حسب المقاس المتاح.
- نضع مقلاة عميقة على النار ونضيف فيها مقدار غزير من الزيت. نبدأ بوضع الشام وتتركه حتى يصبح باللون الذهبي.
- ننزعه من على النار ونقوم بغمسها في الشربات المجهز وننزعها ونتركه في مصفاة يُصفا، ثم نضع بلح الشام المقرمش في طبق التقديم وتتركه يبرد تمامًا.
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