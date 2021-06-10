سر تحضير بلح الشام الذهبي المقرمش في المنزل بالخطوات

بلح الشام المقرمش من أفضل وأطعم الحلويات اللذيذة التي يفصلها الكثير من الأفراد، فهي لها مذاق رائع ونكهة مميزة، ومن المعروف هَعنها أنها من أكثر الحلويات الشرقية، ولكن بلاد الشام يشترون بتصنعها وتحضيرها، هذه الوصفة اللذيذة تحتوي على مقدار طبيعي من السكر الذي يغذي الجسد ويعطيه طاقة.

بلح الشام المقرمش

الكثير من النساء يبحثون عن وصفك بسيطة ومميزة لبلح الشام المقرمش الذي يعد من أهم أصناف الحلويات المطلوبة، فهذه الحلوى تناسب الأعياد والمناسبات السعيدة، وذلك اطعمها المميز، سنقدم وصفة مميزة وسريعة لبلح الشام بأقل المكونات التي لا تكلفك الكثير من الأموال ونتيجة مميزة مثل محلات الحلوى.

كوب دقيق.

كوب ماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة زيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة نشا صغيرة.

رشّة فانيليا.

رشّة ملح.

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشّة فانيليا.

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خطوات بسيطة ومميزة لتحضير بلح الشام ومنها: