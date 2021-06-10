عمل المهلبية بالنشا (المحلبي) بطرق كثيرة ومتعددة ونكهات ولا أروع والطعم لا يقاوم، المهلبية من الحلويات التي يعجب بها الصغار حيث أنها سهلة في التناول ولها مذاق خاص فالمهلبية لها فوائد كثيرة حيث أنها تحتوى على البروتينات والنشويات والسكريات والفيتامينات، ومذاق المهلبية الشهي يجعل الكبار قبل الصغار يحبونها ويطلبونها في أي مناسبة سعيدة وللمهلبية طرق تحضير مختلفة ونحن في هذا المقال سوف نعرض لكم وصفات عدة لطريقة عمل المهلبية بنكهات مختلفة.

لتر واحد من اللبن الطبيعي.

4 ملاعق كبيرة من النشا الأبيض الناعم.

4ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو البودرة.

القليل من الفانيليا السائلة أو الفانيليا البودرة.

4 مكعبات من الشيكولاتة الخام.

ملعقتين من القشدة.

باكو كريم شانتيه.

يتم مزج اللبن الطبيعي مع النشا والسكر ومسحوق الكاكاو مزجا جيدا مع التقليب ليختلط المزيج جيدا وعدم تكون كرات للنشا والكاكاو. ثم نضع المزيج على نار متوسطة مع التقليب حتى يتم المزج جيدا ونترك المزيج يغلى حتى يتكون لدينا مزيج سميك ونتركه على النار لمدة 10 دقائق ليغلى مع التقليب المستمر. بعد ذلك ننزل الخليط من على النار ونضيف إليه مكعبات الشيكولاتة مع التقليب حتى ذوبان الشيكولاتة تماما. بعد التأكد من ذوبان مكعبات الشيكولاتة يتم إضافة القشدة والفانيليا مع التقليب جيدا. حاليا نضع الخليط على النار الهادئة لمدة 3 دقائق لضمان اختلاط المكونات كلها مع بعضها. أيضا ننزل المهلبية من على النار وتصب في كؤوس التقديم ونتركها جانبا حتى تبرد. ثم نضع المهلبية في الثلاجة لمدة ساعتان لضمان عماية التماسك الجيدة. بعد ذلك نخرج المهلبية من الثلاجة ويتم تزيينها بالكريم شانتييه وتقدم مثلجة والكريز.

عمل مهلبية النشا بالشوكولاته المكوناتطريقة التحضيرعمل مهلبية النشا بالكاسترد

مهلبية الكاسترد من الأنواع التي تنتشر في المناسبات الرمضانية والأفراح والعزائم.

لتر من اللبن الطبيعي.

5 أكواب من الماء.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

5 ملاعق من السكر.

7ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد.

لتزيين المهلبية يتم عمل هذا الشربات.

كوب ونصف من السكر الناعم الأبيض ( سكر البودرة ).

كوب ماء.

نصف ليمونة.

بعض الفواكه حسب الرغبة والطلب.

يتم أولا غلى اللبن ونضع النشا والكاسترد في الماء مع التقليب ثم نسكبه على اللبن وهو على النار. ثم نضيف المتبقي من الماء إلى اللبن وهو على النار. بعد ذلك نقلب المزيج جيدا إلى أن يتم الغليان ونحصل على مزيج متماسك. حاليا ننزلها ونضعها في كاسات التقديم ونضع عليها بعض الفواكه والشربات.

المكوناتطريقة التحضير