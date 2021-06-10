طريقة عمل صابونة الكولاجين لإزالة التجاعيد وشد البشرة

صابونة الكولاجين ، من أهم أنواع الصابون التي تعمل على إزالة التجاعيد وشد البشرة، وليس لها أي أضرار على البشرة لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، لأن جميع مكوناتها طبيعية وتحتوي على عناصر غذائية عالية تعمل على إنتاج مادة الكولاجين الشديدة الأهمية في جعل البشرة نضرة ومشرقة وخالية من العيوب، بالإضافة إلى ذلك يعمل الكولاجين على ملأ الفراغات التي تنتج بسبب الحبوب والبثور، ويجعل البشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال، وبعد عمل الكثير من التجارب والأبحاث على كثير من أنواع الصابون الطبيعية أثبتت التجارب العملية أنها تزيل جميع مشاكل البشرة، ويوجد كثير منها له فوائد عظيمة للبشرة مثل صابونة الكركم التي تشد التجاعيد وتعمل على تفتيح البشرة، وصابونة البقدونس التي تعمل تفتيح البشرة وتبييضها، وصابونة الجلسرين التي تعمل على تطهير البشرة وإزالة الشوائب منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة الكولاجين في المنزل بأقل التكاليف وأبسط الخطوات.

مكونات عمل صابونة الكولاجين

تحتوي طريقة عمل هذا النوع من الصابون على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:-

مبشور صابونة الطاووس بالخزامي، أو مبشور نوع صابون مناسب للبشرة.

٢ ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ماء مغلي العجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة الكولاجين في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء مناسب، ثم نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد. نضع الخليط السابق في قوالب صابون مصنوعة من السيليكون. نترك الصابون في القوالب حتى تتماسك جيداً. نقوم بغسل الجسم بالكامل بالصابون، ثم نتركه على الجسم فترة طويلة قدر الإمكان. نقوم بإزالة الصابون من الجسم بالماء، ثم نقوم بفرك الجسم بالليفة حتى نحصل على نتائج جيدة. نستخدم هذه الصابونة كل يوم في غسل الجسم، وسوف نلاحظ أن التجاعيد اختفت، والبشرة أصبحت مشدودة.

فوائد صابونة الكولاجين للبشرة

يحتوي هذا النوع من الصابون على فوائد عديدة وهى كما يأتي:-