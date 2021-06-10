كب كيك خفيف ولذيذ بدون بيض فانيليا وشيكولاتة

الكب كيك من أسهل الوصفات التي تجهز بأبسط الإمكانيات في المنزل، كما أن الكب كيك هو معشوق الأطفال بلا منازع، فيمكنك تقديمه كوجبة فطور أو وجبة عشاء لهم بجوار كوب من اللبن الدافئ أو كوجبة خفيفة منفردة بين الوجبات الأساسية.

وللكب كيك العديد من الفوائد، حيث يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات والنشويات والسكريات، مما يمنح الجسم ما يحتاجه من طاقة عند تناول قطعة واحدة من الكب كيك.

وللكب كيك العديد من الطرق والأصناف فهناك كب كيك الفانيليا أو الشيكولاتة، وهناك أيضاً كب كيك البرتقال والحبهان والكريمة والسمسم، وكب كيك الجب والجيلي والكثير من الأصناف الأخرى.

وطريقة عمل الكب كيك سهلة وسريعة وبسيطة والمكونات إقتصادية ومتاحة للجميع، تابعونا لمعرفة طريقة تحضير الكب كيك فانيليا وشيكولاتة بدون بيض. مكونات الكب كيك بالشيكولاتة بدون بيض كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

نصف كوب كاكاو غير محلى.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب لبن دافئ.

كيس بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة صغيرة ملح ناعم.

كوب إلا ربع سكر ناعم.

ملعقة كبيرة خل أبيض. مكونات التزيين كريم شانتيه.

شيكولاتة قطع أشكال مختلفة.

فورماسيه ألوان.

فاكهة بأصناف حسب الرغبة.

صوص شيكولاتة. الأدوات المستخدمة صينية قوالب الكب كيك.

ورق زبدة نفس حجم فتحات الصينية.

خلاط كهربائي.

منخل للدقيق.

وعاء للعجن.

مضرب بيض يدوي. طريقة تحضير كب كيك الشيكولاتة في الخلاط الكهربائي يخفق السكر مع اللبن والفانيليا والخل حتى يذوب السكر تماماً.

يضاف الزيت للخليط وملعقة من الكاكاو الخام ويخفق الخليط حتى يصبح القوام كريمي وكثيف.

ينخل الدقيق باستخدام المنخل وينخل معه الكاكاو الخام ويضاف للخليط البيكنج بودر ورشة ملح خفيفة.

يضاف الخليط المخفوق للخليط الجاف ويقلب جيداً بمضرب البيض اليدوي حتر يختفي الدقيق تماماً.

نحضر صينية الكب كيك ونضع في كل خانة منها ورق الزبدة.

يصب مقدار مغرفة صغيرة من العجين في كل خانة بحيث لا تتجاوز المنتصف.

يحمى الفرن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون دقيقة لمدة عشر دقائق قبل وضع صينية الكب كيك به.

توضع صينية الكب كيك في الفرن المحمي مسبقاً لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً. مكونات الكب كيك بالشيكولاتة بدون بيضمكونات التزيينالأدوات المستخدمةطريقة تحضير كب كيك الشيكولاتة الوسوم

الكب كيك من أسهل الوصفات التي تجهز بأبسط الإمكانيات في المنزل، كما أن الكب كيك هو معشوق الأطفال بلا منازع، فيمكنك تقديمه كوجبة فطور أو وجبة عشاء لهم بجوار كوب من اللبن الدافئ أو كوجبة خفيفة منفردة بين الوجبات الأساسية.

وللكب كيك العديد من الفوائد، حيث يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات والنشويات والسكريات، مما يمنح الجسم ما يحتاجه من طاقة عند تناول قطعة واحدة من الكب كيك.

وللكب كيك العديد من الطرق والأصناف فهناك كب كيك الفانيليا أو الشيكولاتة، وهناك أيضاً كب كيك البرتقال والحبهان والكريمة والسمسم، وكب كيك الجب والجيلي والكثير من الأصناف الأخرى.

وطريقة عمل الكب كيك سهلة وسريعة وبسيطة والمكونات إقتصادية ومتاحة للجميع، تابعونا لمعرفة طريقة تحضير الكب كيك فانيليا وشيكولاتة بدون بيض. مكونات الكب كيك بالشيكولاتة بدون بيض كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

نصف كوب كاكاو غير محلى.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب لبن دافئ.

كيس بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة صغيرة ملح ناعم.

كوب إلا ربع سكر ناعم.

ملعقة كبيرة خل أبيض. مكونات التزيين كريم شانتيه.

شيكولاتة قطع أشكال مختلفة.

فورماسيه ألوان.

فاكهة بأصناف حسب الرغبة.

صوص شيكولاتة. الأدوات المستخدمة صينية قوالب الكب كيك.

ورق زبدة نفس حجم فتحات الصينية.

خلاط كهربائي.

منخل للدقيق.

وعاء للعجن.

مضرب بيض يدوي. طريقة تحضير كب كيك الشيكولاتة في الخلاط الكهربائي يخفق السكر مع اللبن والفانيليا والخل حتى يذوب السكر تماماً.

يضاف الزيت للخليط وملعقة من الكاكاو الخام ويخفق الخليط حتى يصبح القوام كريمي وكثيف.

ينخل الدقيق باستخدام المنخل وينخل معه الكاكاو الخام ويضاف للخليط البيكنج بودر ورشة ملح خفيفة.

يضاف الخليط المخفوق للخليط الجاف ويقلب جيداً بمضرب البيض اليدوي حتر يختفي الدقيق تماماً.

نحضر صينية الكب كيك ونضع في كل خانة منها ورق الزبدة.

يصب مقدار مغرفة صغيرة من العجين في كل خانة بحيث لا تتجاوز المنتصف.

يحمى الفرن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون دقيقة لمدة عشر دقائق قبل وضع صينية الكب كيك به.

توضع صينية الكب كيك في الفرن المحمي مسبقاً لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً. مكونات الكب كيك بالشيكولاتة بدون بيضمكونات التزيينالأدوات المستخدمةطريقة تحضير كب كيك الشيكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كب كيك خفيف ولذيذ بدون بيض فانيليا وشيكولاتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.