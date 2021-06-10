طريقة حلوى السكر الكورية “الدالجونا” بمكونين اتنين بس..وطريقة قهوة الدالجونا

حلوى السكر الكورية “الدالجونا” ، والمعروفة كمان بالحلوى الاسفنجية ، هي من اشهر الحلويات الشعبية الكورية ، وبتتميز انها من الحلويات السريعة جدا والسهلة لانها بتتكون من مكونين اتنين بس ، تعالوا نعرف مع بعض طريقة حلوى السكر الكورية بالخطوات والفيديو ، وكمان هنشوف ازاي تضيفيها للقهوة وتعملي قهوة الدالجونا على الطريقة الكورية.
طريقة حلوى السكر الكورية:
الطريقة الاولى:
المكونات:
1 معلقة كبيرة سكر.
ذرة كربوناتو.
الطريقة:
1- في طاسه صغيرة سيحي السكر على نار هادية عشان ميتحرقش منك.
2- بمجرد ما السكر يدوب ضيفي عليه الكربوناتو ، وقلبيهم مع بعض بسرعة بمعلقة خشب او ستيك خشب ، لحد ما قوامه يبقى سميك ورغوي ولونه دهبي فاتح.
3- هاتي ورق زبدة مدهون زيت ، نزلي عليه خليط السكر وساويه على شكل دايرة.
4- كرري نفس الخطوة حسب الكمية اللي عايزة تعمليها ، ولكن نضفي الطاسه قبل ما تعملي فيها تاني.
5- قبل ما الحلوى تنشف اوي ممكن تضغطي عليها بقطاعة باي شكل عندك قلب او نجمه عشان تديها شكلها حلو ، وحطي فيها ستيك خشب طويل ، بحيث تبقى شبه المصاصة اللي بنشتريها من بره ، وسيبيها لحد ما تبرد خالص وتنشف.
الطريقة بالفيديو:
الطريقة التانية:
الطريقة دي عشان نعمل بيها كمية كبيرة نستخدمها في القهوة اللي هنعملها.
المكونات:
1 كوباية سكر.
½ كوباية ماية.
1 معلقة كبيرة كربوناتو.
وممكن تزودي الكمية زي ما انتي عايزة المهم كمية الماية تبقى نص كمية السكر ، وزودي كمية الكربوناتو.
الطريقة:
1- في حلة كبيرة ، حطي السكر مع الماية على نار هادية ، وسيبيهم على النار مع بعض من غير تقليب خالص.
2- سيبي الخليط يغلي لحد ما لونه يتحول للون الدهبي الفاتح.
3- ارفعيه من على النار وضيفي له الكربوناتو وقلبي بمعلقة خشب او بمضرب يدوي بسرعة ، لحد ما الكمية تزيد عندك والخليط يبقى رغوي.
4- على ورقة زبدة مدهونة زيت ، نزلي خليط السكر وساويه بالمعلقة على شكل دايرة كبيرة وسيبيه لحد ما يبرد وينشف تماما.
5- بعدها كسريه بايد الهون او باي حاجة جامدة عندك لقطع صغيرة.
طريقة قهوة الدالجونا:
المكونات:
¾ كوباية لبن باردة.
شوت قهوة “فنجان قهوة صغير”.
حلوى الدالجونا.
الطريقة:
1- اعملي قهوة بالطريقة العادية وسيبيها تبرد ، وممكن تعمليها بالنسكافية او بالسبريسو.
2- في كوباية اللبن الباردة ضيفي القهوة.
3- على الوش ضيفي قطع من حلوى الدالجونا اللي احنا حضرناها ، وقلبيهم مع بعض.
4- كده تبقي حضرتي كوباية قهوة باردة لذيذة.
الطريقة بالفيديو:
اعملي قهوة مثلجة في البيت زي الكافييه في اقل من 5 دقايق
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