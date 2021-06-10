طريقة حلوى السكر الكورية “الدالجونا” بمكونين اتنين بس..وطريقة قهوة الدالجونا

حلوى السكر الكورية “الدالجونا” ، والمعروفة كمان بالحلوى الاسفنجية ، هي من اشهر الحلويات الشعبية الكورية ، وبتتميز انها من الحلويات السريعة جدا والسهلة لانها بتتكون من مكونين اتنين بس ، تعالوا نعرف مع بعض طريقة حلوى السكر الكورية بالخطوات والفيديو ، وكمان هنشوف ازاي تضيفيها للقهوة وتعملي قهوة الدالجونا على الطريقة الكورية.

طريقة حلوى السكر الكورية:

الطريقة الاولى:

المكونات:

1 معلقة كبيرة سكر.

ذرة كربوناتو.

الطريقة:

1- في طاسه صغيرة سيحي السكر على نار هادية عشان ميتحرقش منك.

2- بمجرد ما السكر يدوب ضيفي عليه الكربوناتو ، وقلبيهم مع بعض بسرعة بمعلقة خشب او ستيك خشب ، لحد ما قوامه يبقى سميك ورغوي ولونه دهبي فاتح.

3- هاتي ورق زبدة مدهون زيت ، نزلي عليه خليط السكر وساويه على شكل دايرة.

4- كرري نفس الخطوة حسب الكمية اللي عايزة تعمليها ، ولكن نضفي الطاسه قبل ما تعملي فيها تاني.

5- قبل ما الحلوى تنشف اوي ممكن تضغطي عليها بقطاعة باي شكل عندك قلب او نجمه عشان تديها شكلها حلو ، وحطي فيها ستيك خشب طويل ، بحيث تبقى شبه المصاصة اللي بنشتريها من بره ، وسيبيها لحد ما تبرد خالص وتنشف.

الطريقة بالفيديو:

الطريقة التانية:

الطريقة دي عشان نعمل بيها كمية كبيرة نستخدمها في القهوة اللي هنعملها.

المكونات:

1 كوباية سكر.

½ كوباية ماية.

1 معلقة كبيرة كربوناتو.

وممكن تزودي الكمية زي ما انتي عايزة المهم كمية الماية تبقى نص كمية السكر ، وزودي كمية الكربوناتو.

الطريقة:

1- في حلة كبيرة ، حطي السكر مع الماية على نار هادية ، وسيبيهم على النار مع بعض من غير تقليب خالص.

2- سيبي الخليط يغلي لحد ما لونه يتحول للون الدهبي الفاتح.

3- ارفعيه من على النار وضيفي له الكربوناتو وقلبي بمعلقة خشب او بمضرب يدوي بسرعة ، لحد ما الكمية تزيد عندك والخليط يبقى رغوي.

4- على ورقة زبدة مدهونة زيت ، نزلي خليط السكر وساويه بالمعلقة على شكل دايرة كبيرة وسيبيه لحد ما يبرد وينشف تماما.

5- بعدها كسريه بايد الهون او باي حاجة جامدة عندك لقطع صغيرة.

طريقة قهوة الدالجونا:

المكونات:

¾ كوباية لبن باردة.

شوت قهوة “فنجان قهوة صغير”.

حلوى الدالجونا.

الطريقة:

1- اعملي قهوة بالطريقة العادية وسيبيها تبرد ، وممكن تعمليها بالنسكافية او بالسبريسو.

2- في كوباية اللبن الباردة ضيفي القهوة.

3- على الوش ضيفي قطع من حلوى الدالجونا اللي احنا حضرناها ، وقلبيهم مع بعض.

4- كده تبقي حضرتي كوباية قهوة باردة لذيذة.

الطريقة بالفيديو:

اعملي قهوة مثلجة في البيت زي الكافييه في اقل من 5 دقايق