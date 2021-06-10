طريقة الاغتسال الصحيحة من الجنابة وأضرار تاخير الاغتسال

الاغتسال من الجنابة واجب وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- بضرورة الاغتسال من الجنابة وتعني الجنابة نزول المني من الرجل ومن جامع زوجته، وسميت بذلك لاجتناب من كان على جنب لمواضع الصلاة، تابع المقال لتعرف على طريقة الإغتسال من الجنابة وحكم تأخير الاغتسال من الجنابة لبعد صلاة الفجر.طريقة الاغتسال من الجنابة وفوائدها على الصحة
أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بضرورة الإسراع في الإغتسال والتطهر من الجنابة، حيث أثبتت الدراسات العلمية الحديثة عدة أضرار لمن نام على جنب، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده، حتى اذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض هليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده متفق عليه، كيفية الاغتسال من الجنابه موجزاً غسل موضع البول وموضع الغائط غسلاً جيداً، ثم وضوء الصلاة إلا غسل القدمين، غسل الشعر حتي يصل الماء إلى منبت الشعر ، وبعد ذلك غسل الشق الأيمن، ثم ثلاث حثيات من الماء علي باقي الجسد.يقول الانسان أول الغسل “بسم الله “وعندما ينتهي من الغسل يقول” أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين”.
عن أبي هريرة- رضي الله عنه -أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” ان تحت كل شعره جنابه فاغسلوا الشعر واتقو البشر”.ولكن يجوز للرجل أن يخرج ليقضي حوائجه وهو على جنب ولا ضرر في ذلك بشرط عند العودة ضرورة الاغتسال لقضاء الفروض، يصح صيام من كان على جنب ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس وعليه ان يسارع للاغتسال وقضاء فروضه، الاغتسال من الجنابة ليست شرطاً لصحة الصيام.الأضرار الناتجة عن تأخير الإغتسال من الجنابة
أثبتت الدراسات العلمية عدة اضرار ناتجه عن النوم على جنب دون الإغتسال ومنها:
- التهابات وفطريات الأجهزة التناسلية والتي تؤثر على الخصوبة.
- آلام العمود الفقري وآلام العظام بسبب جفاف السائل المحيط بالعمود الفقري مما يؤدي لتآكل الغضاريف.
- الرائحة الكريهة نتيجة وجود المني لفترة يسبب فطريات وبكتريا ذات رائحة كريهة ومنفرة.
- التهيجات والحكة والحساسية.
- الكسل والخمول .
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الاغتسال من الجنابة واجب وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- بضرورة الاغتسال من الجنابة وتعني الجنابة نزول المني من الرجل ومن جامع زوجته، وسميت بذلك لاجتناب من كان على جنب لمواضع الصلاة، تابع المقال لتعرف على طريقة الإغتسال من الجنابة وحكم تأخير الاغتسال من الجنابة لبعد صلاة الفجر.طريقة الاغتسال من الجنابة وفوائدها على الصحة
أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بضرورة الإسراع في الإغتسال والتطهر من الجنابة، حيث أثبتت الدراسات العلمية الحديثة عدة أضرار لمن نام على جنب، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده، حتى اذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض هليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده متفق عليه، كيفية الاغتسال من الجنابه موجزاً غسل موضع البول وموضع الغائط غسلاً جيداً، ثم وضوء الصلاة إلا غسل القدمين، غسل الشعر حتي يصل الماء إلى منبت الشعر ، وبعد ذلك غسل الشق الأيمن، ثم ثلاث حثيات من الماء علي باقي الجسد.يقول الانسان أول الغسل “بسم الله “وعندما ينتهي من الغسل يقول” أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين”.
عن أبي هريرة- رضي الله عنه -أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” ان تحت كل شعره جنابه فاغسلوا الشعر واتقو البشر”.ولكن يجوز للرجل أن يخرج ليقضي حوائجه وهو على جنب ولا ضرر في ذلك بشرط عند العودة ضرورة الاغتسال لقضاء الفروض، يصح صيام من كان على جنب ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس وعليه ان يسارع للاغتسال وقضاء فروضه، الاغتسال من الجنابة ليست شرطاً لصحة الصيام.الأضرار الناتجة عن تأخير الإغتسال من الجنابة
أثبتت الدراسات العلمية عدة اضرار ناتجه عن النوم على جنب دون الإغتسال ومنها:
- التهابات وفطريات الأجهزة التناسلية والتي تؤثر على الخصوبة.
- آلام العمود الفقري وآلام العظام بسبب جفاف السائل المحيط بالعمود الفقري مما يؤدي لتآكل الغضاريف.
- الرائحة الكريهة نتيجة وجود المني لفترة يسبب فطريات وبكتريا ذات رائحة كريهة ومنفرة.
- التهيجات والحكة والحساسية.
- الكسل والخمول .
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