مواعيد الحيض للنساء وكيفية الاغتسال بطريقة صحيحة

متى تطهر الفتاة أو المرأة من الحيض عليها الإسراع في الاغتسال من الحيض ومن المعروف ان مدة الحيض تختلف من إمرأة لأخرى حيث اقل عدد هو ٣ أيام وأقصاه ٧ أيام، بعد التأكد من عدم نزول الدم مرة أخرى وانتهاء فترة الحيض ويمكن للفتاة ان تتأكد من انقضاء فترة الحيض من خلال أمرين الجفوف وهو قطعة من القطن او الكتان البيضاء تحتشي بها الفتاة للتأكد من عدم نزول أى دم ، أو من خلال القصة البيضاء وهو نزول ماء دقيق أبيض يخرج بعد الحيض وهو علامة لانقطاع الدورة الشهرية.

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري الاغتسال من الحيض نوعان وهما:

غسل مجزئ وهو الواجب يكتفي فيه بالواجبات دون السنن أو المستحبات وتقوم فيه الفتاة بالنية للطهارة وإزالة النجاسة وتعميم الجسد بالماء مع الاستنشاق والمضمضة.

غسل كامل وهو الإتيان بالسنن والمستحبات وفيه تغسل المرأه يديها ثلاثا، ثم يغسل موضع الاذى أيضاً، وتتوضأ وضوء الصلاة، وتغسل رأسها ثلاث مرات تروي بها أصول الشعر كلها، ثم اخيرا تعمم الماء على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر وباقي الجسد.

قال النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا إغتسلت المرأه من حيضها، وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة غفر الله لها كل ذنب، ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى وبني لها بيتا في الجنة ، ولها أجر 60 شهيد ،لها بكل شعره على رأسها نورا ، وان ماتت الحيضه ماتت شهيدة، قالت عائشة رضي الله عنها : ” ما من امرأه تحيض إلا كان حيضها كفاره لما معى من ذنوبها ، وإن قالت عند حيضها الحمد الله على كل حال واستغفرك من كل ذنب ” كتب لها براءة من النار، وأمان من العذاب، وكتب لها ألف ركعة.