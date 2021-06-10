طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بكل سهولة وبألذ وأشهى تشيز كيك وأحلى من الجاهز

طريقة عمل تشيز كيك بالفرن ، يعد تشيز كيك من ألذ وأشهى الحلويات الغربية، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه نال على إعجاب الجميع، وحاز على شعبية كبيرة في الوطن العربي أيضاً، وهو من الحلويات الفاخرة التي تقدم للضيوف وفي المناسبات أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك بالفرن، ويتميز تشيز كيك بقيمته الغذائية العالية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له والغني بالشوكولاتة، وشكله الخرافة والجذاب أيضاً، كما يتميز بسهولة تحضيره، وكذلك مكوناته بسيطة جداً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل تيشز كيك بالفرن لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة تشيز كيك بالشوكولاتة والفراولة، وتشيز كيك توم آند جيري وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل تشيز كيك بالفرن بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات عمل تشيز كيك بالفرن

يتكون تشيز كيك بالفرن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

200 جم من بسكويت أوريو.

45 جم من زبدة مذابة.

110 جم من شوكولاتة مذابة باردة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة الصلبة في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

280 جم من جبن كريمي.

210 جم من ساور كريم.

65 جم من السكر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

للتزيين

صوص شوكولاتة.

رقائق شوكولاتة أو رقائق بسكويت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها بسكويت الأوريو ونطحنه طحناً ناعماً.

ثم نسكب البسكويت المطحون في وعاء، ثم نضيف إليه الزبدة المذابة ونخلطهم جيداً.

ثم نحضر قوالب الكب كيك، ونوزع فيهم خليط البسكويت المطحون.

بعد ذلك ندخل القوالب في الفريزر لمدة 30 دقيقة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه جبن كريمي، ثم نخفق على أقل سرعة حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف إليه ساور كريم والسكر والملح وخلاصة الفانيليا، ثم نخفق على أقل سرعة حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك نضيف الشوكولاتة المذابة ونخفق على أقل سرعة حتى يتجانس الخليط، ثم نضعه جانبا.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض ونخفق بالمضرب اليدوي، ثم نسكب خليط البيض على خليط الشوكولاتة ونقلبهم جيدا بسباتولا.

ثم نخرج قوالب الكب كيك من الفريزر، ثم نوزع فيهم خليط الشوكولاتة فوق البسكويت المطحون ونساويه جيداً.

ندخل القوالب فرن مسخن مسبقاً على حرارة 140 رجة مئوية لمدة 25 دقيقة تقريبا (قد تختلف حسب مواصفات الفرن).

نخرج القوالب من الفرن، ونترك تشيز كيك يبرد تماماً بحرارة الغرفة.

ثم ندخل القوالب في الثلاجة ونتركها لمدة 8 ساعات حتى يبرد.

نخرج القوالب من الثلاجة، ثم نخرج تشيز كيك من القوالب، ثم نزينه بصوص الشوكولاتة ورقائق الشوكولاتة.

ثم نقدم تشيز كيك في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بدون شوكولاتة

المقادير

150 جم بسكويت سادة.

60 جم زبدة مذابة.

300 جم جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة.

100 جم سكر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

185 جم ساور كريم.

ملعقة كبيرة ونصف دقيق.

شرائح فراولة للتزيين (اختياري).

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها البسكويت ونطحنه طحناً ناعماً.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البسكويت المطحون، ثم نضيف إليه الزبدة المذابة ونخلطهم جيداً.

نحضر 12 قالب كب كيك، ثم نوزع فيه خليط البسكويت المطحون، ونساويه جيداً، ثم نضعهم جانباً.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه جبن كريمي ونخفق على أقل سرعة حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف السكر بالتدريج ونخفق حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضيف البيض ونخفق حتى يمتزجا، ثم نضيف الفانيليا وعصير الليمون ونخفق حتى يمتزجا.

ثم نضيف ساور كريم ونخفق حتى يمتزجا، ثم نوزع الخليط في القوالب فوق البسكويت المطحون، ونساويه جيداً.

ثم ندخل القوالب فرن مسخن مسبقا على حرارة 160 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبا.

نخرج القوالب من الفرن ونتركه يبرد تماما بحرارة الغرفة، ثم نضع تشيز كيك في الثلاجة طوال الليل.

نخرج تشيز كيك من الثلاجة، ثم نزينه بالفراولة، ثم نقدم تشيز كيك في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير تشيز كيك بالفرن بدون شوكولاتة