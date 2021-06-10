خلطة الزيوت لتطويل الشعر في أسبوع بسرعة فائقه بدون أدوية، حيث تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم وصحي في أسرع وقت، مما يدفع العديد من النساء في البحث عن الوصفات الطبيعية لتكثيف الشعر وتطويله، فهي أفضل من المستحضرات الكيميائية التى يتم تصنيعها في الأسواق أو باستخدام بعض الأدوية، تعد بعض العادات الخاطئة التي يتم تكرارها بشكل يومي هي السبب الرئيسي في تلم الشعر وضعفه.

يجب التوقف نهائياً عن استخدام المشط البلاستيك حيث يصدر موجات كهربية تسبب تساقط الشعر، لذلك يجب استبدالها بمشط خشبي قبل استخدام أقوى زيوت لتطويل الشعر، مع ضرورة التوقف عن استخدام مكواة الشعرأو السشوار لمنع تقصف وضعف الشعر.

تعتمد هذه الخلطة على العديد من الزيوت الطبيعية التي لها دور فعّال في زيادة الطول بشكل سريع، تتكون هذه الخلطة من أسرع زيوت لتطويل الشعر ويمكنك تحضيرها عن طريق الخطوات التالية:

خلط معلقتين من زيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الأركان وزيت النعناع وزيت الخروع في وعاء. التقليب بشكل دائرى حتى تمتزج الزيوت وتصبح في قوام واحد. توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوى مع التمشيط برفق. تكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة شهر قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.

تطويل الشعر في أسبوع

يمكنك استخدام الوصفة السرية لتطويل الشعر في أسبوع حيث تقوم بإعادة نمو بصيلات الشعر من جديد، حتى يظهر بشكل كثيف مثل ذيل الحصان عن طريق الخطوات التالية:

تقطيع 6 فصوص من الثوم إلى قطع صغيرة الحجم.

إضافة معلقة من عسل النحل وزيت جوز الهند مع التقليب جيداً.

وضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الراس برفق ،كما ينبغي تركه لمدة ساعة مع أرتداء قبعة الاستحمام.

غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو الطبي لمحو آثار الثوم والرائحة القوية.

تكرار هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع وستلاحظين الفرق.

في نهاية المقال يجب التنويه على ضروة الالتزام بكافة المقادير، وعدم الزيادة أو النقص أثناء تحضير المكونات للحصول على النتيجة المطلوبة في خلطة الزيوت لتطويل الشعر.