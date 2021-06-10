طريقة عمل حواوشي الفراخ بالخطوات واحدة واحدة بطريقة سهلة وبسيطة وطعم جميل

نقدم لكم طريقة عمل حواوشي الفراخ، بكل التفاصيل لعمل حواوشي فراخ في البيت بسهولة لأفراد أسرتك، الحواوشي من الأكلات المحببة لجميع أفراد الأسرة لذلك نقدم لك طريقة عمل الحواوشي بالخطوات، ويفضل الصغار أكل الفراخ عن اكل اللحمة لذلك أخترنا لك طريقة عمل حواوشي الفراخ حتى يحبها الأطفال والكبار.

طريقة عمل حواوشي الفراخ

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك عمل وجبة غداء لأفراد اسرتك، حيث تبحث كل سيدة كل يوم عن وصفة جديدة لعمل وجبة جديدة، ونقدم لك مقادير عمل حواوشي الفراخ وهى:

كيلو إلا ربع وراك فراخ مخلية مقطعة إلى مكعبات لسهولة فرمها في الكبة.

100 جرام لية خروف لتعطي طعم جميل للحواوشي أو ملعقة سمن سائحة إذا لم تتوافر اللية.

فلفل رومي وفلفل ألوان.

عدد اثنين بصلة كبيرة.

التوابل عبارة عن ملعقة كبيرة توابل فراخ، نصف ملعقة صغيرة من كلاً من الملح وفلفل أسود وبابريكا، وكزبرة نشفة وسبع بهارات.

وملعقة صغيرة من الملح،

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر ومكعب مرقة دجاج.

يتم فرم البصل فرم ناعم في الكبة ونحصل على عصير البصل المفروم (ماء البصل) ونضعها في طبق ونضع قليل من الماء والصلصة والزيت لدهن وجه الحواوشي.

نفرم الفراخ واللية في الكبة.

نضيف جميع المكونات السابقة من البهارات والفلفل المفروم في الكبة ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.

يمكنك فرم جميع المكونات مرة أخرى في الكبة لتضمني اختلاط جميع المكونات مع بعضها البعض.

نتركها في الثلاجة ثم نخرجها ونحضر العيش نقوم بعمل فاتحة بالسكينة في طرف الرغيف.

نضع في كل رغيف عيش كمية مناسبة من لحمة الفراخ ونوزعها في الرغيف.

نقوم بوضع العيش باللحمة في صنية مدهونه بالزيت.

ندهن وش العيش عصر بصلة وعليها توابل.

نضع الصاج في الفرن للتسوية.

خطوات عمل الحواوشي

وهناك طريقة أخرى للتسوية على عين البوتاجاز بوضع صنية بها قليل من الزيت ونسوي بها رغيف العيش بلحمة الفراخ.