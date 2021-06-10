طريقة تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل بطريقة سهلة مثل الجاهزة

الشوكولاتة لها عدد لا بأس به من العشاق كما تتعدد أصنافها ما بين الشوكولاتة السائلة والأنواع الأخري ولعل أكثر الأصناف المنتشرة في الوطن العربي من الشوكولاتة السائلة هي النوتيلا والتي يُقبل عليها جميع الأشخاص كبار وصغار وكذلك يمكن استخدامها في أشياء أخري مثل حشوة المعجنات وتزيين الكيك، ويتم تناول النوتيلا بكميات كبيرة من قبل الأشخاص الملتزمين بأنظمة غذائية لزيادة الوزن بسبب إرتفاع السعرات الحرارية بالشوكولاتة عامةً، لا تتوقف فوائد الشوكولاتة عند الأسباب السابقة فقط بل يوجد أهم أسباب تناولها التي قامت الدراسات والبحوث بإثبات ذلك من قبل حيث تلعب الشوكولاتة دوراً هاماً من الناحية النفسية حيث يساعد تناول الشوكولاتة على تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة ويرتفع سعر شوكولاتة النوتيلا في المحلات يعتبر مرتفع على بعض الأشخاص لذلك نقدم لكم حلول بديلة يمكنك تحضير مكونات الشوكولاتة وإعدادها في المنزل وللتعرف على الخطوات يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل طريقة تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل المكونات: ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو.

نصف كأس من مكسرات البندق.

نصف كأس لبن بودرة.

زيت عالي الجودة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نحضر طبق في البداية قابل للحرارة ونقوم بوضع البندق في الطبق للتحميص لمدة لا تزيد عن عشر دقائق على نار هادئة بحيث يتم تقليب البندق وبعد الإنتهاء نقوم بإزالة قشرة البندق من الخارج. نضع البندق بعد إزالة القشرة في مفرمة التوابل وتشغيلها بحيث يتم خلط البندق لدرجة ناعمة ثم إضافة الزيت والخلط مرة أخري بحيث يتم الحصول على قوام متماسك وثقيل. إضافة باقي المكونات على البندق المفروم نقوم بإضافة نصف كمية الكاكاو والسكر البودرة ومسحوق اللبن البودرة وكذلك الفانيليا أما فانيليا سائلة أو جافة حسب المتوفر، وتشغيل المفرمة الكهربائية مرة أخري في حالة عدم توافر المفرمة يمكن اللجوء إلي الخلاط الكهربائي ونستمر بالخلط لمدة متواصلة حتى تصبح لينه وملمس الشوكولاتة المعتاد عليه ويمكنك التحكم في تخفيف أو تثقيل ملمس الشوكولاتة عن طريق إضافة الزيت وهكذا أصبحت النوتيلا جاهزة للتقديم ويمكنك حفظها بالثلاجة حتى تصبح باردة حيث يفضل البعض تناول الشوكولاتة باردة. طريقة التحضير: الوسوم

الشوكولاتة لها عدد لا بأس به من العشاق كما تتعدد أصنافها ما بين الشوكولاتة السائلة والأنواع الأخري ولعل أكثر الأصناف المنتشرة في الوطن العربي من الشوكولاتة السائلة هي النوتيلا والتي يُقبل عليها جميع الأشخاص كبار وصغار وكذلك يمكن استخدامها في أشياء أخري مثل حشوة المعجنات وتزيين الكيك، ويتم تناول النوتيلا بكميات كبيرة من قبل الأشخاص الملتزمين بأنظمة غذائية لزيادة الوزن بسبب إرتفاع السعرات الحرارية بالشوكولاتة عامةً، لا تتوقف فوائد الشوكولاتة عند الأسباب السابقة فقط بل يوجد أهم أسباب تناولها التي قامت الدراسات والبحوث بإثبات ذلك من قبل حيث تلعب الشوكولاتة دوراً هاماً من الناحية النفسية حيث يساعد تناول الشوكولاتة على تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة ويرتفع سعر شوكولاتة النوتيلا في المحلات يعتبر مرتفع على بعض الأشخاص لذلك نقدم لكم حلول بديلة يمكنك تحضير مكونات الشوكولاتة وإعدادها في المنزل وللتعرف على الخطوات يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل طريقة تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل المكونات: ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو.

نصف كأس من مكسرات البندق.

نصف كأس لبن بودرة.

زيت عالي الجودة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نحضر طبق في البداية قابل للحرارة ونقوم بوضع البندق في الطبق للتحميص لمدة لا تزيد عن عشر دقائق على نار هادئة بحيث يتم تقليب البندق وبعد الإنتهاء نقوم بإزالة قشرة البندق من الخارج. نضع البندق بعد إزالة القشرة في مفرمة التوابل وتشغيلها بحيث يتم خلط البندق لدرجة ناعمة ثم إضافة الزيت والخلط مرة أخري بحيث يتم الحصول على قوام متماسك وثقيل. إضافة باقي المكونات على البندق المفروم نقوم بإضافة نصف كمية الكاكاو والسكر البودرة ومسحوق اللبن البودرة وكذلك الفانيليا أما فانيليا سائلة أو جافة حسب المتوفر، وتشغيل المفرمة الكهربائية مرة أخري في حالة عدم توافر المفرمة يمكن اللجوء إلي الخلاط الكهربائي ونستمر بالخلط لمدة متواصلة حتى تصبح لينه وملمس الشوكولاتة المعتاد عليه ويمكنك التحكم في تخفيف أو تثقيل ملمس الشوكولاتة عن طريق إضافة الزيت وهكذا أصبحت النوتيلا جاهزة للتقديم ويمكنك حفظها بالثلاجة حتى تصبح باردة حيث يفضل البعض تناول الشوكولاتة باردة. طريقة التحضير:

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