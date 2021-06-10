ينبض القلب في صدرونا، فتنبض الحياة في أجسامنا لتمنحنا فرصة العيش والعمل والاستمتاع بالحياة.

فالقلب هو المضخة الوحيدة للدم لكافة أعضاء الجسم، فيما تعتبر الأوعية الدموية الأنابيب الناقلة لهذا الدم. لكن القلب يتعرض للعديد من الضغوطات بسبب أسلوب الحياة اليومي، ما يضعفه ويجعله عرضة للنوبات القلبية والسكتات وانسداد الشرايين وغيرها من امراض القلب الشائعة.

لذا يجب الالتزام بعادات صحية تقوي عضلة القلب وتعزز مناعته وقوته ضد أية مشاكل يمكن أن تعصف به وهي العادات التي نتعرف عليها سوياً في موضوعنا اليوم.

5 عادات يومية تحافظ على صحة قلبك

كما بات معلوماً للجميع، فإن نمط الحياة الصحي والمتوازن الذي يعتمد على تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة وإنقاص الوزن وتجنب التوتر يسهم بشكل كبير في تعزيز مناعة الجسم ضد الامراض.

وينطبق هذا المبدأ بشكل خاص على صحة القلب التي تتطلب الالتزام بمجموعة عادات يومية ليعمل بكفاءة، خصوصاً لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

والعادات اليومية الصحية التي ينصح بها الدكتور مارك جيلينوف، والتي أوردها موقع "كليفلاند كلينك" دوت الخليج التالية:

تناول الدهون الصحية: يحتاج الجسم إلى الدهون للحصول على الفيتامينات والمعادن من الغذاء، بشرط أن تكون دهون صحية غير مشبعة يمكن الحصول عليها من زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

فيما ينصح بالابتعاد عن الدهون المشبعة التي تزيد خطر الاصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والموجودة في اللحوم المصنعة والزبدة، كونها ترفع مستويات الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد.

تنظيف الأسنان بشكل يومي: لا بد من الحفاظ على نظافة الأسنان بشكل يومي، وتشكَل صحة الإسنان مؤشراً على الصحة العامة للجسم ومنها صحة القلب. فالأشخاص الذين يعانون من مشاكل اللثة عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، كون البكتيريا الموجودة في الفم تعمل على تطوير أمراض اللثة التي تنتقل إلى مجرى الدم وتسبب التهاب الاوعية الدموية، ما يزيد من خطر الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية بحسب نتائج العديد من الدراسات. الحصول على قسط كاف من النوم: فالنوم جزء أساسي من صحة القلب، وقد أظهرت دراسات علمية مختلفة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يومياً هم أكثر عرضة للاصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية. وبحسب الباحثين، فإن قلة النوم تتسبب في اضطرابات الظروف الصحية الأساسية والعمليات البيولوجية في الجسم، بما فيها ضغط الدم والالتهابات. تجنب الجلوس لوقت طويل: لا شيء يضر الصحة مثل الجلوس لفترات طويلة دون القيام بأي حركة أو النهوض من حين لآخر. فالجلوس الطويل يزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية، بحسب نتائج إحدى الدراسات العلمية التي شملت 800 ألف متطوع. وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يجلسون لمدة أطول، ارتفعت لديهم نسبة الإصابة بأمراض القلب بمعدل 147%.

لذا ينصح الدكتور جينيلوف بضرورة القيام بجولات قصير من المشي في العمل أو المنزل، واستخدام السلالم عوضاً عن المصعد الكهربائي، والمشي عوضاً عن استخدام السيارة إن أمكن، مع ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام.

الابتعاد عن أماكن التدخين: فالمدخن لا يضر نفسه فقط، بل إن ضرر التدخين يمتد ليطال المحيطين به فيما يعرف بإسم "التدخين السلبي". فإن أردت الحفاظ على صحة قلبك، ينصح بتجنب أماكن التدخين الذي تشير دراسات عدة إلى أنه يرفع خطر الاصابة بأمراض القلب بين 25-30% عن الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي.

وتزداد مخاطر الاصابة بأمراض القلب لدى غير المدخنين ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، كون المواد الكيميائية المنبعثة من دخان السجائر والشيشة وغيرها من اصناف التبغ تعزز تراكم الترسبات في الشرايين وانسدادها على مر الوقت.