ماهو تأثير الإصابة بفيروس كورونا على صحة الأظافر

منذ انتشار فيروس كورونا قبل ما يقارب عامين ومازال الأطباء يسجلون وفق الملاحظات والبحوث أعراضاً جديدة، حتى كاد يمكننا القول أن فيروس كورونا لا يترك أي جهاز من أجهزة الجسم إلا ويؤثر عليه ويضر أعضاءه، وبات هنالك أعراض تصيب الجسم سميت باسمه، ومنها أظافر كورونا، فما دوت الخليج تفاصيل هذه الحالة؟

أظافر كورونا:

نشر موقع boldsky تقريراً يوضح كيف تؤثر الإصابة بمرض كوفيد الناتج عن عدوى فيروس كورونا على صحة الأظافر. وجاء في التقرير أن أعراض كورونا تظهر على الأظافر بعد التعافي، وتحدثت دراسة عن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا ظهر لديها علامة على شكل شريط أحمر محدب على جميع أظافر أصابعها بعد التعافي من فيروس كورونا.

وبشكل عام وحسب الملاحظات على المتعافين من فيروس كورونا فإن هنالك مجموعة من الأعراض تظهر على الاظافر وهي:

خطوط بيضاء اللون على صفيحة الظفر لكل من أظافر اليدين والقدمين.

جسور على أكثر من إصبع.

خطوط تشبه القوس على الأظافر "تعجر الأظافر".

أظافر على شكل ملعقة.

أسباب تضرر الأظافر بعد التعافي من فيروس كورونا:

عوامل عدة تؤثر على مدى تضرر الأظافر بعد الإصابة بفيروس كورونا و التعافي منه، ومنها:

التعرض لضغط شديد بسبب العدوى.

تضرر جهاز المناعة.

العمر والحالة الصحية يؤثران على شدة الأعراض الناتجة عن عدوى كورونا.

الإصابة بأعراض كورونا شديدة الحدة.

الإصابة المسبقة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السكري.

استخدام الأدوية مثل المنشطات.

تلف الأوعية الدموية بسبب العدوى الفيروسية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.