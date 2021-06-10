كثيرة دوت الخليج البيوت التي تستخدم الجرجير كواحد من الخضروات الورقية الأساسية لتحضير السلطة او المقبلات حسب الرغبة. ويمتاز الجرجير بلونه الأخضر الداكن وطعمه اللاذع وله فوائد صحية عديدة ومهمة.

ويمكن كذلك الاستفادة من الجرجير عن طريق تناوله على شكل عصير، وهو يدخل في العديد من وصفات العصائر الخضراء والسموثي الصحية التي يلجأ اليها البعض لتنظيف الجسم من السموم والتمتع ببشرة صحية على الدوام.

فما دوت الخليج فوائد تناول عصير الجرجير على الصحة، وما دوت الخليج مميزات هذا العصير فيما يخص الجمال؟

فوائد تناول عصير الجرجير على الصحة

بحسب العديد من الدراسات، فإن للجرجير فوائد جمة على الصحة، وكذلك الأمر بالنسبة لعصير الجرجير بفضل محتواه من العناصر الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان. كما أن لعصير الجرجير خاصية مهمة للسيدات بشكل خاص، ألا وهي المساعدة على انقاص الوزن.

وتشير أبحاث عدة إلى أن تناول عصير الجرجير يؤمن للجسم حاجته من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة وحمض الفوليك، فضلاً عن المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد كما جاء على موقع صحيفة "البيان" الإماراتية نقلاً عن “Harvest2”.

وعصير الجرجير يقدم كذلك دفعة جيدة من الألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، واليود الذي يوازن عمل الغدة الدرقية في إنتاج الهرمونات بالجسم.

تنشيط الجسم وخسارة الوزن

يُعرف عن الجرجير أنه منشط قوي جداً للرغبة الجنسية خصوصاً عند الرجال ويساعد على تنشيط الجسم ومنع التجلط، كونه يحتوي على الثيوغليكوزيدات (غليكوسيدات تحتوي على الكبريت)، وهي من مضادات التجلط وتحتوي على تأثير خفيف كمضاد للتخثر.

كما ان عصير الجرجير يحوي كميات معتدلة من فيتامينات ب1 وب2 وهي من مجموعة مركبات فيتامين ب الضروري للصحة، فضلاً عن فيتامينات أ وسي ك والمعادن المهمة كالزنك والنحاس والمنغنيز. ويساعد تناول عصير الجرجير الغني بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وسواها من الفيتامينات والمعادن على خسارة الوزن بشكل صحي.

ويلعب حمض الغاما لينوليك الذي يعد عصير الجرجير غنياً به، دور مماثل لجهة إنقاص الوزن فضلاً عن المساعدة على خفض نسبة الدهون والكوليسترول الضار في الجسم والدم.

وبما أن عصير الجرجير غني بالألياف، ينصح بتناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ومنها عسر الهضم وتلبك الامعاء والإمساك.

فوائد جمالية لعصير الجرجير

بشرى سارة للحوامل ممن يرغبن بالحصول على بشرة نضرة ومنتعشة أثناء الحمل، تتمثل في تناول عصير الجرجير أو تطبيقه على الوجه. إذ يعالج هذا العصير مشاكل البشرة الضعيفة والحساسة ويساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها خاصة البشرة الدهنية.

كما يؤخر عصير الجرجير علامات الشيخوخة عند النساء بشكل عام ويحمي البشرة من التشققات. ويمكن استخدام عصير الجرجير على الوجه، وبداية يمكن مسح الوجه بماء الورد لتفتيح المسام وتنظيفه من خلايا الجلد الميتة، ثم تطبيق عصير الجرجير على الوجه للحصول على نتائج ممتازة.

يبقى أن نشير مجدداً إلى أهمية الاعتدال في تناول عصير الجرجير وغيره من العصائر المشابهة، كما ينصح باستشارة الطبيب أو خبيرة التغذية قبل اعتماد عصير الجرجير كعنصر أساسي في الحمية لانقاص الوزن.