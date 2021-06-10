اصنعي بنفسك كريم كولاجين طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد نهائيًا من أول مرة

كيف تصنع كريم كولاجين طبيعي للوجه لشد التجاعيد بمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل وبنتائج مضمونة ورائعة، حيث تظهر التجاعيد دومًا مع تقدم العمر وتسبب في ارتخاء الجلد لأنه الكولاجين الطبيعي قد توقف عن الإنتاج والعناية بالجلد ونضارته، لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل كولاجين طبيعي للوجه بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة وغير مكلفة لإرجاع البشرة كما كانت مشرقة ونضرة ومشدودة وهذا ما سوق نتناوله في المقال بإذن الله.

كريم عمل كريم كولاجين طبيعي للوجه

إن عمل كولاجين طبيعي منزلي في البيت من الأمور السهلة والبسيطة والغير مكلفة ويمكن تنفيذها بكل سهولة دون الحاجة إلى شراء المنتجات الباهظة التي تحتوي على الكولاجين حيث إن عمل كريم الكولاجين سهل وبسيط وغير مكلف.

علبة الزبادي.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

نخلط المكونات التي لدينا جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة سهلة الفرد. ثم نضع الكولاجين الطبيعي على الوجه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا والعمل على ترطيبه بأي كريم مرطب.

طريقة كريم كولاجين طبيعيعمل كريم كولاجين لشد البشرةكولاجين طبيعي للوجه لبان الذكر وماء الورد

إن ماء الورد مع لبان الذكر من المواد الطبيعية التي تحارب التجاعيد بشكل ممتاز وتعمل على شد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة في الوجه، بالإضافة إلى أن ماء الورد ينقي البشرة ويعيد إليها نضارتها ومرونتها من جديد.

3 ملاعق من لبان الذكر الحصى.

كوب واحد من ماء الورد.

نقوم بوضع لبان الذكر في كوب ماء الورد ونتركه لمدة ليلة كاملة. ثم نقوم بتصفية الوصفة للتخلص من الحصى المتبقي. ثم نضيف ملعقة واحدة من الدقيق إلى ماء لبان الذكر. بعد ذلك نرفع المقادير على النار ولا بد من أن تكون النار منخفضة. ثم نقلب جيدًا حتى نلاحظ أن الخليط بدأ يصبح شبه كريمي. نضع الكولاجين على الوجه ونتركه كي يجف تمامًا. نغسل الوجه جيدًا وندهنه بزيت مرطب أو كريم مرطب.

عمل كولاجين لبان الذكر للتجاعيدتحضير افضل كولاجين للوجه

يحافظ على مرونة البشرة ويجعلها نضرة وصافية.

يشد البشرة ويملأ التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه.

يحارب جميع علامات تقدم العمر الخاصة بالبشرة.

يعمل على تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها.

فوائد كريم كولاجين طبيعي للوجهماسك كولاجين طبيعي للوجه

الكولاجين لا غنى عنه في أي بيت ويفضل الاعتماد على الكولاجين الطبيعي للحصول على أفضل النتائج وكي يكون آمن على البشرة ويعد كولاجين البيض من ماسكات الكولاجين الطبيعية التي تحمي البشرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة حول الفم والأنف والعين والجبهة ومن أجل تحضير ماسك كولاجين البيض سوف نحتاج إلى بياض بيضة واحدة وأيضًا ربع ملعقة صغيرة من النشا ويتم خلط المكونين معًا وفرد الكولاجين على الوجه ثم تركه 20 دقيقة وبعد ذلك غسل الوجه بالماء البارد وترطيب الوجه بزيت الزيتون ويكرر مرة واحدة فقط كل أسبوع، ويعمل أيضًا كولاجين البيض على التخلص من الرؤوس السوداء بطريقة فعالة وآمنة.

ملعقة كبيرة ممتلئة من النشا أو الكورن فلور.

ملعقتين كبيرتين من مغلي شاي أخضر.

نخلط النشا مع الشاي الأخضر جيدًا لنصل لخليط متجانس. ثم نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيدًا ثم تجفيفه. بعد ذلك نفرد الكولاجين على الوجه ونتركه كي يجف تمامًا. ثم نغسل الوجه بالماء. نكرر الوصفة مرة كل أسبوع. تلك الوصفة تساعد أيضًا على تجديد الخلايا وتفتيح الوجه.

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