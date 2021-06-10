طريقة عمل عجينة الكريب الحلو والحادق في الخلاط أحلى من الجاهز خلال دقائق

نقدم إليكي طريقة عمل عجينة الكريب تكون سهلة وسريعة في التحضير كنوع من التغير في عمل فطور خفيف على المعدة، وله نفس مذاق وطعم الكريب الجاهز في المطاعم السورية، هنا أصل مطبخ المخبوزات تعرفّ منه المعلومات والأسرار والحركات لتقديم الكريب الحادق والكريب الحلو بأبسط المقادير وأسهل طريقة ولا يأخذ من الوقت إلا القليل.

أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب

وصفة الكريب من أنواع المعجنات التي لها أصل فرنسي وتطورت وأصبحت بأكثر من مذاق، وهي لا تحتاج إلى الفرن فى إعدادها، بل يتم إعدادها على البوتاجاز خلال دقائق معدودة وذلك بالخطوات التالية:

المقادير:

واحد كوب دقيق.

مكعب زبدة صغيرة.

2 بيضة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

واحد كوب لبن حليب.

يتم خلط اللبن الحليب مع البيض داخل الخلّاط الكهربائي ثم وضع الدقيق بالتدريج ويستمر الخلط.

إحضار مقلاة تيفال وتدهن بطبقة رقيقة من الزبدة ونكسب الخليط في منتصف المقلاة ونحركها حتى يتم تغطية كل الأماكن بطبقة رقيقة من عجينة الكريب.

نحرك المقلاة إذا تحرك الكريب معنا بسهولة هنا يكون تمام النضج من هذا الجانب و نقلب على الجانب الأخر حتى ينضج.

يمكنك عمل حشوة الكريب الحادق حسب رغبة كل شخص في العائلة، يمكن عمله بالحشو الحادق باستخدام الجبنه التركي والموتزاريلا أو اللحمة أو شاورما الدجاج.

أما عن حشو الكريب الحلو فيكون بالسكر أو العسل النحل أو بمقدار مناسب من النوتيلا والمكسرات، كما يمكن الحشو ببعض قطع الفاكهة مع العسل.

طريقة تحضير الكريبطريقة حشوة الكريب الحلو والحادق

يراعي عند عمل الكريب الحلو إضافة القليل من الفانيليا، أما عند عمل الكريب الحادق يتم إضافة بعض الفلفل الأبيض، بعد معرفتك طريقة عمل عجينة الكريب نتمنى إعدادها اليوم واخبرينا بالنتيجة.