أقوي خلطة لتكثيف الحواجب والرموش وإنبات الفراغات بمكونات بسيطة وغير مكلفة، شكل الحواجب والرموش يمثل جزء كبير من جمال الوجه وملامحه، وهذا لأن كثافة شعر الحواجب وطول الرموش يمنحك إطلاله مميزة وجذابة، خاصةً وأن الحواجب الكثيفة والعريضة أصبحت من الأمور الهامة لدي العديد من الفتيات.

والتي تبحث دائماً عن أفضل الطرق للحصول علي نتيجة سريعة.

ولذا تلجأ إلي مستحضرات التجميل مثل الماسكارا أو قلم تحديد الحواجب لتتمتع بمظهر رائع.

ولكن علي الرغم من فاعلية هذه المنتجات إلا أنها تسبب تساقط الشعر وضعف البصيلات.

خلطة جبارة لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش ومليء الفراغات بدون مكياج

تكثيف الحواجب والرموش وإنبات الفراغات هي مشكلة تعاني منها العديد من النساء.

حيث أن الحواجب والرموش الخفيفة تجعلك تبدين في عمراً أكبر.

ولكن يمكنك الاستغناء عن المواد الكيميائية الضارة واستبدالها بمواد من الطبيعة، وتقوم بمنحك نتيجة أفضل وبدون أي آثار جانبية.

كما أن الخلطات الطبيعية تساعدك في الحصول علي حواجب ورموش كثيفة وطويلة، وذلك دون الحاجة إلي استخدام مستحضرات التجميل.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة سحرية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش ومليء الفراغات بمكونات سهلة وبسيطة.

خلطة جل الألوفيرا وزيت الخروع لتكثيف الحواجب والرموش وإنبات الفراغات

تحتوي هذه الخلطة علي مكونات قوية تساعد في إنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش، وذلك لاحتوائها علي فيتامينات وعناصر مرطبة تقوي بصيلات الشعر.

كما أنه عند مزج الألوفيرا وزيت الخروع فإنها تعمل علي تحفيز بصيلات شعر الحواجب والرموش علي النمو.

كما تساعد علي مليء الفراغات لحواجب ورموش كثيفة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

مكونات خلطة تكثيف الحواجب والرموش ومليء الفراغات

في وعاء صغير قومي بخلط المكونات حتي تمتزج وتصبح مثل الكريم.

يتم تمشيط الحواجب والرموش لتنشيط الدورة الدموية، ثم باستخدام الماسكارا وتدهن جيداً.

تترك الخلطة من الليل حتي الصباح أو يمكنك وضعها لمدة 30 دقيقة حتي تجف ثم تغسل بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الخلطة يومياً وسوف تحصلين علي حواجب عريضة ورموش طويلة في أسرع وقت.

طريقة تحضير خلطة تكثيف الحواجب والرموش وكيفية الاستخدام لوجه جذابخلطة الفازلين وزيت الزيتون لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش

الفازلين مكون طبيعي يحتوي علي فيتامينات مغذية للجلد كما يساعد علي زيادة نمو البصيلات بشكل سريع، وزيت الزيتون يعمل علي تغذية وترطيب الجلد، مما يساعد بشكل كبير في زيادة معدل نمو شعر الحواجب والرموش وإنبات الفراغات لاحتوائه علي فيتامين E.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ماسكارا نظيفة ومعقمة.

قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي خليط كريمي متجانس.

ثم باستخدام الماسكارا قومي بتمشيط الحواجب والرموش مع الابتعاد عن منطقة الجفون.

توضع الخلطة قبل النوم وتترك حتي الصباح ثم تغسل بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الخلطة يومياً وسوف تلاحظي النتيجة من أول أسبوع لحواجب ورموش كثيفة وجذابة.

مكونات خلطة تكثيف الحواجب والرموش ومليء الفراغات بشكل سريعطريقة تحضير خلطة تكثيف وتطويل الحواجب والرموش وكيفية الاستخدام