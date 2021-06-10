أسهل وصفة لعمل بسكويت السابليه زي المحلات بالمربى والشوكولاته طعم روعة

أسهل وصفة لعمل بسكويت السابليه طريقة عمل بسكويت السابلية بالكوب بمقادير مظبوطة وطعم رائع وقوام هش وناعم، بسكويت السابلية من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وهناك بعض الدول العربية تطلق عليه اسم البتيفور فبسكويت السابلية الهش من الحلويات المحببة لدى الصغار والكبار وهناك أنواع مختلفة يمكن تحضيرها من البسكويت السابلية وهو بسكويت السابلية بالشيكولاته وبسكويت السابلية بالفانيليا. أسهل وصفة لعمل بسكويت السابليه أسهل وصفة لعمل بسكويت السابليه المكونات 6 أكواب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

كوبان من السكر الناعم المطحون طحنا جيدا.

200جرام من الزبدة الطرية ( اللينة ).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من مبشور الليمون.

ثلاث بيضات ( يفضل البيض البلدي ).

3 ملاعق من مسحوق البيكنج بودر نصف كوب من مبر التفاح أو التين أو المشمش أو أي نوع تحبينه.

نصف كوب من السكر البودرة للرش عليه بعد النضج ( للتزيين ). طريقة عمل بسكويت سابليه نقوم بإجراء عملية خفق البيض مع مبشور الليمون باستخدام الخلاط الكهربائي. ثم نقوم بإضافة السكر البودرة والزبدة إلى الخليط ونستمر في عملية الخفق لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. ننقل الخليط المخفوق إلى العجانة ونضيف الدقيق مع مسحوق البيكنج بودر ونقوم بعملية العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم نقوم بتغطية العجينة بقطعة من القماش ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة في مكان بارد يفضل الثلاجة. بعد ذلك نقوم برش الطاولة بالقليل من الدقيق لعدم التصاق العجين بالطاولة ونقوم بفرد العجينة ونرقها باستخدام الشوبك. نقوم بفرد العجين على شكل دائري مع الترقيق للعجينة ثم نأتي بفنجان أو قالب السابلية ونقطع العجين على شكل دوائر. العجينة التي قطعناها نقسمها إلى قسمين قسم به دوائر مفرغة والقسم الثاني يبقى كما هو وللقيام بعملية التفريغ نستخدم سكينة أو أي شئ على شكل دائرة صغيرة. نضع القسم الأول في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم النضج وتصبح لها اللون الذهبي. نخرجها من الفرن بعد إتمام عملية النضج ونتركها جانبا حتى تبرد تماما. نأخذ القسم الثاني الغير مفرغ ونضعه في الفرن ونتابع النضج حتى يصبح لونها ذهبيا. نخرجها من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد. نقوم بعملية الحشو للبسكويت بالمربى على القسم الغير مفرغ ثم نأخذ القسم المفرغ ونضعه على المربى فتصبح المربى ظاهرة في الوسط من خلال الجزء المفرغ. عمل السابليه بالمربى والشوكولاته المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

حبتين من البيض.

كوب واحد من الزبدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من السكر المطحون ناعم.

رشة صغيرة من الملح.

كيس واحد من الفانيلا. طريقة عمل السابليه نقوم أولاً بضرب الزبدة مع السكر جيدًا حتى نحصل على قوام كرمي. بعد ذلك نقوم بوضع البيض والفانيلا ونخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات. ثم ننزل بالدقيق وملعقة النشا بعد نخله جيدًا ونقلب مكونات السابليه جيدًا. عندما نلاحظ أن العجينة لمت معنا نقوم بلمها بدون عجن. ثم نشكل بسكويت السابليه بالأشكال التي نريدها. بعد ذلك ندخلها للفرن على درجة حرارة متوسطة. بعد أن تخرج السابليه نزينها بالشوكولاته والمربى. طريقة عمل بسكويت سابليهعمل السابليه بالمربى والشوكولاته المكوناتطريقة عمل السابليه الوسوم

أسهل وصفة لعمل بسكويت السابليه طريقة عمل بسكويت السابلية بالكوب بمقادير مظبوطة وطعم رائع وقوام هش وناعم، بسكويت السابلية من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وهناك بعض الدول العربية تطلق عليه اسم البتيفور فبسكويت السابلية الهش من الحلويات المحببة لدى الصغار والكبار وهناك أنواع مختلفة يمكن تحضيرها من البسكويت السابلية وهو بسكويت السابلية بالشيكولاته وبسكويت السابلية بالفانيليا. أسهل وصفة لعمل بسكويت السابليه أسهل وصفة لعمل بسكويت السابليه المكونات 6 أكواب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

كوبان من السكر الناعم المطحون طحنا جيدا.

200جرام من الزبدة الطرية ( اللينة ).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من مبشور الليمون.

ثلاث بيضات ( يفضل البيض البلدي ).

3 ملاعق من مسحوق البيكنج بودر نصف كوب من مبر التفاح أو التين أو المشمش أو أي نوع تحبينه.

نصف كوب من السكر البودرة للرش عليه بعد النضج ( للتزيين ). طريقة عمل بسكويت سابليه نقوم بإجراء عملية خفق البيض مع مبشور الليمون باستخدام الخلاط الكهربائي. ثم نقوم بإضافة السكر البودرة والزبدة إلى الخليط ونستمر في عملية الخفق لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. ننقل الخليط المخفوق إلى العجانة ونضيف الدقيق مع مسحوق البيكنج بودر ونقوم بعملية العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم نقوم بتغطية العجينة بقطعة من القماش ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة في مكان بارد يفضل الثلاجة. بعد ذلك نقوم برش الطاولة بالقليل من الدقيق لعدم التصاق العجين بالطاولة ونقوم بفرد العجينة ونرقها باستخدام الشوبك. نقوم بفرد العجين على شكل دائري مع الترقيق للعجينة ثم نأتي بفنجان أو قالب السابلية ونقطع العجين على شكل دوائر. العجينة التي قطعناها نقسمها إلى قسمين قسم به دوائر مفرغة والقسم الثاني يبقى كما هو وللقيام بعملية التفريغ نستخدم سكينة أو أي شئ على شكل دائرة صغيرة. نضع القسم الأول في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم النضج وتصبح لها اللون الذهبي. نخرجها من الفرن بعد إتمام عملية النضج ونتركها جانبا حتى تبرد تماما. نأخذ القسم الثاني الغير مفرغ ونضعه في الفرن ونتابع النضج حتى يصبح لونها ذهبيا. نخرجها من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد. نقوم بعملية الحشو للبسكويت بالمربى على القسم الغير مفرغ ثم نأخذ القسم المفرغ ونضعه على المربى فتصبح المربى ظاهرة في الوسط من خلال الجزء المفرغ. عمل السابليه بالمربى والشوكولاته المكونات كوبين من الدقيق الأبيض.

حبتين من البيض.

كوب واحد من الزبدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من السكر المطحون ناعم.

رشة صغيرة من الملح.

كيس واحد من الفانيلا. طريقة عمل السابليه نقوم أولاً بضرب الزبدة مع السكر جيدًا حتى نحصل على قوام كرمي. بعد ذلك نقوم بوضع البيض والفانيلا ونخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات. ثم ننزل بالدقيق وملعقة النشا بعد نخله جيدًا ونقلب مكونات السابليه جيدًا. عندما نلاحظ أن العجينة لمت معنا نقوم بلمها بدون عجن. ثم نشكل بسكويت السابليه بالأشكال التي نريدها. بعد ذلك ندخلها للفرن على درجة حرارة متوسطة. بعد أن تخرج السابليه نزينها بالشوكولاته والمربى. طريقة عمل بسكويت سابليهعمل السابليه بالمربى والشوكولاته المكوناتطريقة عمل السابليه

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