طريقة عمل المولتن كيك في البيت وطريقة عمل كيكة النوتيلا بطرق سهلة وغير مكلفة

سوف نتعرف علي طريقة عمل المولتن كيك في البيت بطريقة سهلة وسوف نتعرف أيضا علي طريقة عمل الكيكة بالنوتيلا وكيكة البرتقال الإسفنجية، الجميع يحب تناول الحلويات والأكلات السكرية لذلك يلجأ الكثير إلى شراء الحلويات وخاصة الكيك من الخارج وهي مكلفة، لذلك سنتعلم طريقة عمل أشهر الكيكات في المنزل بطريقة بسيطة. طريقة عمل المولتن كيك طريقة عمل المولتن كيك سنتعلم علي كيفية عمل المولتن كيك في المنزل زي الخارج بالضبط بمكونات بسيطة وغير مكلفة وبطريقة سهلة. مكونات المولتن كيك كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الزبدة

كوب ونصف من السكر البودر

كوب من الشوكيلت شيبس

ثلاثة بيضات كبيرة

ملعقة صغيرة فانيليا طريقة التحضير احضري وعاء وضعي علي النار ثم ضعي الزبدة والشوكيلت شوبيس وقلبيهم حتي يذبون معنا.

قومي بعد ذلك بوضع كل من الدقيق والفانيليا والبيض والسكر إلى الخليط وقلبيهم جيدا حتي يصبح العجين متماسكا.

جهزي قوالب المولتن كيك وقومي بدهنها بالذبدة ثم وزعي الخليط فيها بالتساوي وضعيها في الفرن حتي تصبح ناضجه. طريقة عمل كيكة النوتيلا طريقة عمل كيكة النوتيلا المكونات كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب الطازج

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

أربعه بيضات

ملعقة كبيرة من الكاكاو

معلقة كبيرة من النسكافية

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

معلقة كبيرة من القرفة

ملعقة صغير من الفانيليا طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض والسكر معا ونقوم بخلطهم، ثم نقوم بإضافة الزيت والحليب ونقلبهم مرة اخرى جيدا.

نقوم بوضع الدقيق والكاكاو وباقي المكونات مع الخليط السابق ونقوم بضربهم جيدا حتي يصبح قوام الخليط متماسك.

نضع الخليط في صينية فرن مدهونه بالزبدة ونوزع الخليط فيها ثم نضعها في الفرن حتي تصبح جاهزة.

نقوم بتحضير صوص النوتيلا بعد ذلك ونضعه علي الكيك ونقدمه في أطباق التقديم. كيكة البرتقال الإسفنجية كيكة البرتقال الإسفنجية المكونات كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من الزبدة

كوب من السكر

كوب وربع من عصير البرتقال

قشرة برتقالة مبشورة

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

رشه من الملح

ثلاثة بيضات طريقة التحضير جهزي وعاء وضعي فيه الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسكر وقلبيهم مع بعضهم جيدا.

قومي بعد ذلك بوضع الدقيق وعصير البرتقال والبيض وأيضا قشر البرتقال المبشور وقلبي الخليط جيدا حتي تحصلين علي عجينة متماسكة القوام.

احضري قوالب الكيك وقومي بدهنها بالذبدة ثم اسكبي فيها العجين وضعيها في الفرن حتي تنضج. هكذا نكون انتهيا من تقديم طريقة عمل المولتن كيك، وقدمنا طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية وطريقة عمل كيكة النوتيلا أيضا بطريقة سهلة وبسيطة. الوسوم

سوف نتعرف علي طريقة عمل المولتن كيك في البيت بطريقة سهلة وسوف نتعرف أيضا علي طريقة عمل الكيكة بالنوتيلا وكيكة البرتقال الإسفنجية، الجميع يحب تناول الحلويات والأكلات السكرية لذلك يلجأ الكثير إلى شراء الحلويات وخاصة الكيك من الخارج وهي مكلفة، لذلك سنتعلم طريقة عمل أشهر الكيكات في المنزل بطريقة بسيطة. طريقة عمل المولتن كيك طريقة عمل المولتن كيك سنتعلم علي كيفية عمل المولتن كيك في المنزل زي الخارج بالضبط بمكونات بسيطة وغير مكلفة وبطريقة سهلة. مكونات المولتن كيك كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الزبدة

كوب ونصف من السكر البودر

كوب من الشوكيلت شيبس

ثلاثة بيضات كبيرة

ملعقة صغيرة فانيليا طريقة التحضير احضري وعاء وضعي علي النار ثم ضعي الزبدة والشوكيلت شوبيس وقلبيهم حتي يذبون معنا.

قومي بعد ذلك بوضع كل من الدقيق والفانيليا والبيض والسكر إلى الخليط وقلبيهم جيدا حتي يصبح العجين متماسكا.

جهزي قوالب المولتن كيك وقومي بدهنها بالذبدة ثم وزعي الخليط فيها بالتساوي وضعيها في الفرن حتي تصبح ناضجه. طريقة عمل كيكة النوتيلا طريقة عمل كيكة النوتيلا المكونات كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب الطازج

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

أربعه بيضات

ملعقة كبيرة من الكاكاو

معلقة كبيرة من النسكافية

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

معلقة كبيرة من القرفة

ملعقة صغير من الفانيليا طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض والسكر معا ونقوم بخلطهم، ثم نقوم بإضافة الزيت والحليب ونقلبهم مرة اخرى جيدا.

نقوم بوضع الدقيق والكاكاو وباقي المكونات مع الخليط السابق ونقوم بضربهم جيدا حتي يصبح قوام الخليط متماسك.

نضع الخليط في صينية فرن مدهونه بالزبدة ونوزع الخليط فيها ثم نضعها في الفرن حتي تصبح جاهزة.

نقوم بتحضير صوص النوتيلا بعد ذلك ونضعه علي الكيك ونقدمه في أطباق التقديم. كيكة البرتقال الإسفنجية كيكة البرتقال الإسفنجية المكونات كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من الزبدة

كوب من السكر

كوب وربع من عصير البرتقال

قشرة برتقالة مبشورة

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

رشه من الملح

ثلاثة بيضات طريقة التحضير جهزي وعاء وضعي فيه الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسكر وقلبيهم مع بعضهم جيدا.

قومي بعد ذلك بوضع الدقيق وعصير البرتقال والبيض وأيضا قشر البرتقال المبشور وقلبي الخليط جيدا حتي تحصلين علي عجينة متماسكة القوام.

احضري قوالب الكيك وقومي بدهنها بالذبدة ثم اسكبي فيها العجين وضعيها في الفرن حتي تنضج. هكذا نكون انتهيا من تقديم طريقة عمل المولتن كيك، وقدمنا طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية وطريقة عمل كيكة النوتيلا أيضا بطريقة سهلة وبسيطة.

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