طريقة عمل فطيرة للعشاء بكل سهولة وبحشوة مميزة وصحية وشهية جداً

طريقة عمل فطيرة للعشاء ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لتحضير أكلات للعشاء بطريقة شهية وصحية، واقتصادية وخفيفة على المعدة، لكي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل فطيرة للعشاء لكي يمكنكم تحضيرها بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة لديكم، وتتميز فطيرة للعشاء بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة مثل الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات والألياف والمعادن الهامة لصحة الجسم، كما تتميز بمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، كما يمكنكم تجربة فطيرة محشوة للعشاء وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة للعشاء وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات فطيرة للعشاء

تتكون فطيرة للعشاء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

نصف كوب حليب دافئ.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

بياض بيضة ونحتفظ بالصفار لدهن الوجه.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشوة

3 ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

3 حبات فلفل ألوان مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كزبرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

2 حبة بطاطس مسلوقة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة زيت.

3 بيضات.

رشة ملح.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

حبة بركة.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة للعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والزيت والسكر وبياض البيضة والزبادي والخميرة الفورية ونخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيداً بسباتولا، ثم نعجن جيداً لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر.

ثانياً نحضر الحشوة