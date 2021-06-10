اسرار عمل كيك جاتو شاتو فرنسي ناجح في المنزل بطعم مدهش

الجاتوه شاتوه من الحلويات اللذيذة جيدًا التي تقبل حشوات و صوصات مختلفة مثل صوص الشكولاته وصوص الكراميل وغيرهم من الإضافات الطيبة، وهذا التنوع جعله يعشق من قبل الجميع الكبار والصغار بالإضافة انه اساسي في العزومات والاحتفالات الضخمة له مذاق طيب وقوم طري لذا دائما ما تشهد منصات البحث المختلفة عنوانين عن أفضل طريقة لإعداد الجاتوه شاتو في المنزل.

الجاتوه شاتوه

من الحلويات الفرنسية الأصل أشبه ما يكون بكيك الشكولاتة لكن قومها اطري واخف بكثير من الكيك، تحضر في وقت قصير جيدًا ولا تحتاج الي اي مجهود ونجاحها مضمون بسنة كبيرة جيدًا.

أفضل وأنجح طريقة لإعداد الجاتوه شاتوه في المنزل

مكونات الجاتوه شاتوه

1 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر المنخول.

1 كوب من الزيت ويفضل زيت نباتي.

½ كوب من الكاكاو الخام.

1 كوب من الحليب.

1 كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 حبة من البيض متوسطة الحجم.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح الناعم.

قومي باحضار الخلاط الكهربائي الخاص بكِ وضعي فيه كل من الزيت والسكر والحليب واخلطيهم جيدًا ثم ابدئي في إضافة مقدار الكاكاو بالتدريج حتى يتكون معاكي قوام مناسب.

خذي مقدار كوب من خليط الشوكولاته و اتركيه في الثلاجة.

قومي بإضافة البيض ومقدار الفانيلا على باقي الخليط واضربيهم مرة أخرى في الخلاط حتي يمتزجون.

في وعاء آخر قومي بوضع الدقيق مقدار البيكنج بودر ونقلبهم جيدًا ثم قومي باضافة خليط الشكولاتة على الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب المستمر حتى يتكون معاكي خليط أشبه بقوام الكيك.

احضري صينية ذو حجم مناسب وادهنيها بمقدار قليل من الزيت ثم اسكبي الخليط فيها.

ادخلي الصينية على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

انتظري حتي ينضج ثم قومي بإخراجه وزينة بالكاكاو الذي قومي بوضعه في الثلاجة قبل.

طريقة تحضير الجاتو شاتوه