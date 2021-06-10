احذر.. أعراض هامة تُشير لنقص الحديد في الجسم وأهم أطعمة العلاج

يعاني العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة من نقص الحديد في الجسم وذلك دون الشعور بتلك المشكلة التي تؤرق الكثيرون، ومن أهم الأعراض التي تظهر على الشخص وتؤكد أنه يعاني من نقص هذا المعدن الهام، هو الشعور بالصداع والتعب الشديد والدوخة، وكذلك برودة القدمين وشحوب الجلد، ويكون كل ذلك بسبب قلة نسبة وجود الحديد في جسم الإنسان.

تخلص فوراً من نقص الحديد بمصادر طبيعية

وهنا يجب على الشخص الذي يعاني من قلة وجود نسبة الحديد اللازمة في الجسم، أن يحصل على الأطعمة المناسبة الغنية بالحديد في العديد من وجباته اليومية، وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة له، وعدم وجود مضاعفات كبيرة خلال الفترة القادمة، وأشار موقع stylesatlife، عن أبرز المصادر الطبيعية التي تشمل أو تحتوي على نسب كبيرة من الحديد.

أولاً التونة: من الأشياء الغنية بالحديد والتي تحتوي على نسبة كبيرة منه، حيث أن 100 جرام من أسماك التونة على حوالي 1.25 مجم من الحديد، وهى من أفضل أنواع الأسماك التي يجب تناولها لأنها غنية بالحديد، ويمكن أن يختلف نسبة الحديد بحسب نوع سمك التونة، وكيفية الطهي، أو أكلها نيه، كما أن بها كميات جيدة من البروتين والصوديوم وفيتامين ب12.

ثانياً السبانخ :من أفضل الأطعمة الطبيعية التي تعالج نقص الحديد في جسم الإنسان هى السبانخ، حيث أنها رخيصة السعر مقارنة بالأسماك، كما أن 100 من السبانخ تعادل نحو 3.6 مجم من الحديد، والذي يمثل نحو 20% من القيمية اليومية، كما أن السبانخ ليست غنية بالحديد فقط ولكنها تحتوى على العديد من المغذيات الأخرى مثل حمض الفوليك، وفيتامين أ، وحمض المنغنيز وفيتامين ك وعدد من الفوائد الأخرى.

ثالثاً البروكلي: من الأطعمة الأغنية بمعدن الحديد، حيث يقدم 100 جرام من البروكلي نحو 0.7 مجم من الحديد، كما يحتوي ذلك الخضار على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يُساعد على امتصاص الحديد بسرعة كبيرة، كما أنه يُعالج نقص نسبة الحديد في جسم الإنسان وبه العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين أ، والبوتاسيوم، والصوديوم، كما أنه يُقدم الألياف الغذائية ما يعمل على تحسين الصحة العامة.